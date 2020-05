Maggie Civantos: «No sé si podré ver el capítulo final de Vis a vis: El Oasis»

Maggie Civantos (Málaga, 1984) ha despedido por todo lo alto su ya mítico personaje de Macarena Ferrerio, protagonista de Vis a vis, el excelente drama carcelario que inició Antena 3 y que recuperó Fox. Si bien su presencia en estas dos últimas temporadas fue irregular por otros compromisos profesionales, la quinta sirve para que Maca y su eterna rival, la terrible Zulema (Nawja Nimri) se den su definitivo adiós. Y lo hacen fuera de la cárcel, donde vivieron experiencias demoledoras. En Vis a vis: El Oasis se han aliado para cometer un gran golpe ayudadas por cuatro atracadoras más. Cada lunes, Fox ofrece un capítulo semanal. Pero luego se podrá ver de un tirón.

La Marea Amarilla (las fans de Vis a vis) han logrado una despedida de Maca y Zulema como se merecían.

Sí. Esta era una temporada muy deseada. Y yo también quería poder interpretar y explorar esta relación entre Macarena Zulema y llevarla a otro sitio que no fuera el odio. Recuerdo que cuando me lo confirmacon pensé: por fin vamos a poder despedirnos como se merece la serie. La gente demandaba ver qué pasa con estas mujeres. Y colocarnos en un ámbito fuera de la cárcel fue muy inteligente. Ver cómo deciden vivir juntas es algo que está lleno de contradicciones. Y esto es un regalo.

Nada más comenzar el primer capítulo, Macarena dice que quiere cambiar de vida.

Sí. Esa necesidad viene de mucho antes. Desde hace tiempo viene sintiendo que tiene que dejar esa vida delictiva, quiere una más normal. Y enseguida descubrimos el porqué. Pero como la serie está muy fragmentada, hay mucho flashback, para entender la actitud de los personajes hay que ver la serie entera. Porque entendemos cosas del primer capítulo en el cuarto. Aun así se disfruta desde el primero.

También se asiste a una ruptura con Zulema.

Hay tensiones, sí. Es como si fuera una ruptura de pareja. Está enfocado por ahí. Es su familia. La otra mitad. Para mí era romper con ella misma, que es la otra mitad. Y eso supone conflicto, tensión y que todo vaya mal en el último atraco. Todo va sumando. Sale mal porque no están en un buen momento. La serie empieza en un punto de un conflicto, pero tienen varios: primero, con el robo; luego, entre ellas, uno aún mayor, e internamente, también con ellas mismas. Las serie está llena de conflictos pequeños que se convierten en otros muy grandes.

En cambio, en La Flaca (interpretada por la actriz Isabel Naveira) parece encontrar a una amiga.

Uno de los personajes con los que tiene afinidad es con La Flaca, porque se conocen del pasado. Hay algo ahí de cómo entiende la amistad y no lo que puede vivir con Zulema. Poder jugar a esto y compararlo es interesante. Pero también con Mónica [Lisi Linder] hay mucha afinidad. Incluso le llega a decir: «En otra vida podríamos haber sido muy buenas amigas». Personalmente me gustó mucho trabajar con Lisi, porque se ve la parte más humana de Macarena.

¿Y qué sintió al decir adiós a una serie que ha significado tanto para usted?

Espero que los seguidores entiendan que tiene que acabar. No hay que alargarla y destrozarla. Rodar la secuencia final fue algo mágico; no paraba de emocionarme. Saber que era la despedida de la serie hizo que la saboreáramos de una manera muy especial. Pero no hay vuelta atrás. Nos despedimos de estos personajes y de esta historia. Aunque no sé si seré capaz de ver el capítulo final.

Cuando la serie finalizó en Antena 3, la gente pidió más. Y ha habido otras tres temporadas en Fox.

Vis a vis: El Oasis lo siento como un regalo. Y un alivio. Ya está cerrado este capítulo y agradezco haber podido despedirlo de esta manera. Y no con un episodio, sino con toda una temporada.