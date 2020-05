Camilla Läckberg: "Mi nuevo libro habla sobre mujeres que recuperan el poder"

La escritora sueca Camilla Läckberg, autora de algunas de las novelas negras más leídas en Europa, habla con Efe sobre 'Mujeres que no perdonan', una novela que versa sobre la venganza y el empoderamiento femenino a través de"mujeres que recuperan el poder", en un relato "diferente y muy puro", que narra las historia de tres mujeres que hacen frente "hombres malvados" en situaciones complejas.

La reina del 'nordic noir' ha presentado su último libro, 'Mujeres que no perdonan', una novela corta que gira en torno a la venganza y que deja atrás la ciudad de Fjällbacka, escenario de la mayor parte de sus obras, así como las novelas en serie, para crear de cero historias y personajes que giran en torno a temas actuales como la revolución del 'Me Too'.

"Llevaba varios años con la idea en la cabeza de contar una historia sobre venganza, que permite en muchas ocasiones recuperar el poder, y dejar a un lado las conductas esperadas para las mujeres como la bondad y la gentileza, incluso cuando son víctimas de situaciones terribles", explica Läckberg a Efe en una entrevista.

Läckberg ha vendido más de 26 millones de ejemplares en el mundo, y se ha posicionado como una de las escritoras más representativas de la novela negra, a través de sus relatos, caracterizados por un ritmo ágil e historias de crímenes ficticios sucedidas en Fjällbacka, su ciudad natal.

Su nueva obra, 'Mujeres que no perdonan', abandona estas premisas, para centrarse en la "venganza" como eje vertebrador en la vida de sus tres protagonistas, que deciden cambiar el curso de su vida reforzadas por el movimiento 'Me Too'.

Para la escritora, se trata de una novela "distinta y muy pura", puesto que rompe con la línea de su discurso habitual, creando historias y escenarios "nuevos y diferentes", en los que ha tenido la posibilidad "de crear de cero nuevos personajes para después dejarlos ser y partir", detalla.

Nuevos personajes entre los que destacan "hombres malvados" y "mujeres que recuperan el poder", a través de la venganza, atreviéndose a "alzar su voz" alentadas por el movimiento 'Me Too': "La literatura siempre ha sido una parte importante en las reivindicaciones históricas, es una herramienta para comunicar y expresar ideas", explica.

Así es como Lackberg resalta la importancia de escritoras históricas como Jane Austen o Agatha Christie, que además de influenciar su obra "han sido grandes ejemplos de mujeres fuertes, independientes y de negocios" que se han convertido para la sueca en "referentes a seguir mucho más allá de sus contribuciones literarias", detalla sobre algunas de las mujeres que también han marcado su estilo.

"Mis historias y personajes parten de situaciones que veo y también de personas que se cruzan en mi camino. Las historias de las mujeres de mis libros no son mera ficción, podemos observar cómo sus historias suceden en la vida real todos los días".

Lackberg, que se ha convertido a través de su forma de narrar historias de crímenes en una de sus mayores representantes, echa la vista atrás, y cuenta que la receta de su éxito puede deberse a la "espontaneidad" de sus relatos, aunque según confiesa, sigue "sin poder creer" que sus libros sean un fenómeno de masas: "A veces me cuesta creerme que mis novelas no solo las lea mi madre y que tenga fans", asegura incrédula.