Sony avala un videojuego made in Málaga para su PlayStation 4

Desde hace unos años está claro que Málaga es un territorio fundamental en el sector del videojuego nacional. Nombres como los del estudio Pixelatto (cuyo 'Reventure' fue uno de los títulos clave de la pasada temporada) o Locomalito, legendario diseñador retro, son algunos de los que justifican el chauvinismo boquerón en esto del ocio electrónico. Sumen ahora a Snowy Jellyfish, una alianza de programadores, diseñadores y desarrolladores que acaba de recibir el aval de PlayStation para crear 'Walls of Lies' ('Muros de Mentiras'), otro producto del que seguro los jugones malaguitas podrán estar orgullosos.

Sony creó hace unos años el programa Talents Camp de PlayStation para «potenciar el videojuego español desde distintas áreas»: «Ofrece a estudios que no han sacado ningún juego, en muchas ocasiones compuestos por gente muy joven, la tecnología para crear los juegos, la ayuda de un mentor, asesoramiento legal y acceso a financiación». Y ese tremendo apoyo es el que recibirá Fran Estrada, el programador líder de Snowy Jellyfish, y los suyos, jovencísimos estudiantes de la Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital EVAD que plantearon 'Walls of Lies' como proyecto final de máster pero que parece que les servirá para bastante más que para obtener una gran nota. Ahora pasarán el próximo año desarrollando el proyecto en La Fábrica del Videojuego, las dependencias de la EVAD y una de las grandes incubadoras electrónicas de nuesro país (sí, está en Málaga)

.

Avanzan sus responsables que 'Walls of Lies' busca revisar las clave de los roguelikes (o sea, los juegos en mazmorras, uno de los subgéneros más queridos por los jugones) a través de pinceladas de metroidvania (plataformas no lineales) y brawlers (éste es más sencillo: peleas, peleas, peleas) y que nos brinda a cuatro diferentes personajes, cada uno con sus propias características y habilidades; ofrecerá modo multijugador en el que, claro, los participantes deberán enfrentarse entre sí para que sólo uno se corone como el rey de la celda. Los componentes de Snowy Jellyfish dicen estar «trabajando duro», estos últimos meses de coronavirus desde sus domicilios, para «traer un gran juego a PlayStation 4».

Snowy Jellyfish no es, ni mucho menos, el único estudio surgido de la EVAD con bastante horizonte por delante: por ejemplo, Sun Studios y su 'Blackout' fueron uno de los 11 títulos seleccionados por PlayStation para la más reciente edición de sus Premios Talents.