«No me extrañaría que el Estado de las Autonomías durara 100 años más»

Sergio del Molino (Madrid, 1979) es un conversador nato y confiesa que uno de los objetivos de su literatura es poner sobre el tapete un tema para, a partir de ahí, charlando, dejar cabalgar las palabras hacia otras cuestiones que aparentemente tienen poco que ver (¿o tal vez sí?). Y algo de eso ha sido lo que ha ocurrido en esta entrevista que comienza girando alrededor de su nueva novela, 'La piel' (Alfaguara), a partir de la enfermedad crónica que el autor padece, la psoriasis.

Supongo que es producto de la casualidad, pero La piel llega a las librerías en pleno inicio de la desescalada de una pandemia en la que una de sus características es el «miedo a tocar y a ser tocado». ¿Usted cree que una de las secuelas que se reflejen en la sociedad poscovid será, precisamente, la acentuación de un miedo a tocar y ser tocado?

Todo depende de lo que dure, porque la verdad es que yo no tengo claro que esto se vaya a prolongar mucho en el tiempo ni que vaya a provocar un cambio social de gran calado. Más bien creo que esto se irá disolviendo y que, en unos meses, la "nueva normalidad" será la normalidad a secas. Lo que temo es que, si se prolonga mucho y seguimos distanciados unos de otros, eso sí que no solo acabaría acelerando una distancia afectiva, sino que tendría unas consecuencias sociales. Porque lo cierto es que no sabemos relacionarnos con los demás sin tocarlos, es algo que forma parte del ser humano, y aún diría de todos los mamíferos, y que también atañe a sociedades, consideradas más frías, como las escandinavas, o mismamente la alemana. En todas ellas, también en las orientales, aunque aparentemente no lo muestren, la afectividad se construye a través del tacto.

Habrá lectores que solo le conocen por el libro La España vacía o y se encuentran ahora con que en su nuevo libro usted confiesa que padece psoriasis y que la novela trata de eso. Comprenderá que tendré que preguntarle por qué.

No es nada extraño en mi trayectoria, ni siquiera en La España vacía, porque todos mis libros tienen una carga autobiográfica evidente y muy fuerte que aplico en todos los temas. De todas formas, yo no concebí La piel para hablar de mí y de mi enfermedad. Eso es una excusa, un punto de partida para llevar el libro a otros terrenos que son mucho más afines a lo que hice en La España vacía, de manera que si allí hablaba del paisaje del país, aquí hablo del paisaje del cuerpo. No creo a este respecto que tenga que explicarle nada al lector porque La piel está escrito, ante todo, con mucha naturalidad.

En este libro confiesa que padece psoriais, en La hora violeta aborda la dolorosa muerte de su hijo, en Lo que a nadie le importa habla de sus abuelo€ ¿Será que una de las razones por la que le gusta escribir es porque le sirve de autoterapia?

No, en absoluto. Yo escribo sobre la vida, sobre lo que ocurre o me ocurre, pero no tengo la tentación de aplicarme una autoterapia. De hecho, rechazo la literatura terapéutica y no me interesa la autobiográfica. Es más, por el contrario, yo concibo el escribir como contar historias, meterte en la piel de los demás, en otras vidas, entre otras razones para entenderlas, para entender a los demás. A lo que yo aspiro como escritor es a que el lector metabolice mis libros y los haga suyos.

En La piel cita a célebres personajes afectados por esta enfermedad, al punto de haberles moldeado hasta su forma de ser. ¿En qué modo le ha moldeado la suya?

Este libro es una especie de toma de conciencia, de constatación de que, efectivamente, la psoriasis me ha afectado porque te confieso que, durante mucho tiempo, yo me negué a que esta enfermedad fuese algo más que una molestia que no me definía ni tenía nada que ver conmigo. Pero llegó un momento en que, después de conocer la galería de monstruos que cito en la novela, tuve que reconocer que a mí también la psoriasis me ha condicionado mucho, tanto mi obra como mi vida, y que muchos de mis rasgos personales, de mi manera de ver el mundo y relacionarme con los demás, están condicionadas por esta dolencia. Una enfermedad crónica es algo así como un destino y, por mucho que uno se empeñe, ese destino va a estar ahí. A mí no me cabe duda de que, si tuviera una piel sana, sería otra persona, y lo sería hasta un punto muy profundo.

Me ha llamado la atención que entre los temas que trata en la novela, derivados de la psoriasis, se encuentre el racismo: ¿Acaso, más que al color de la piel, el racismo no se debe al miedo a la pobreza, o a lo desconocido?

Sí, eso es cierto, pero es que la discriminación por la piel es un aprendizaje cultural que todavía persiste, y mucho, en especial en sociedades como la de Estados Unidos. Porque, claro, es que la piel llama mucho la atención y su reclamo racista todavía continúa siendo muy poderosa y además esta muy vigente, aunque no exista ya un racismo oficial, un racismo de Estado.

El de la España vacía se convirtió en uno de los temas estelares de la última campaña electoral. ¿Usted mantiene la esperanza de que se haga algo por esa España?

Tampoco creo que haya que hacer nada ni estoy especialmente convencido de que haya que revertir la población o que sea un objetivo que tenga que imponerse una sociedad, sobre todo cuando la densidad de población de la España vacía siempre ha sido baja. No estamos hablando de grandes metrópolis que hayan sido abandonadas sino de pequeñas poblaciones con una economía agraria muy débil. Yo pienso que los objetivos tienen que enfocarse en que los habitantes de esta España vacía, esos siete millones de españoles, formen parte del proyecto del Estado español. En ese sentido, se ha dado un salto de gigante porque, cuando yo escribí el libro, en 2016, esto no le importaba a nadie, no estaba en ninguna agenda política, ni en ningún medio de comunicación nacional€Pero a partir de libro y de la popularización de la expresión la España vacía (reconvertida últimamente en vaciada) se empezaron a poner en marcha iniciativas y a suscitarse los debates. En estos últimos cuatro años ha habido un cambio de sensibilidad, y que además creo que persistirá.

Retomando el asunto del Covid, se está extendiendo la opinión de que los países en los que más se ha controlado son los de regímenes más bien tirando a autoritarios. ¿Debemos prepararnos para sufrir una restricción de las libertades?

Han pasado cosas muy preocupantes, en España sin ir más lejos, y eso que de la nuestra se puede decir que es una democracia consolidada, como así lo ha demostrado superando las crisis económicas que han venido desarrollándose en lo que llevamos de siglo. Pero,sí, no cabe duda de que empiezan a asomar aires autoritarios porque el miedo los alimenta. Cuando cunde el pánico social, las tentaciones autoritarias tienen un fermento muy propicio.

¿Tiene el Gobierno tentaciones autoritarias?

No lo creo, pero lo que sí es cierto es que una vez que abres ciertas espitas, es muy difícil volver a cerrarlas. Hemos abierto un montón de precedentes muy peligrosos y que van a requerir de un concurso y una participación de la ciudadanía muy activa para que eso no se consolide en un modelo siniestro. Felizmente, de momento, ha habido una respuesta positiva de la sociedad española ante algunas maneras reflejadas por las fuerzas del orden público durante el estado de alerta, y además las propias instituciones del Estado son las que están intentando ponerle freno. A mí esas reacciones me suscitan optimismo frente aquellos que pretenden poner en riesgo el sistema de libertades. Pero amenazas, las hay, sin duda, como hay amenazas para la Unión Europea, y sería catastrófico que saliese muy tocada de esto.

¿Es sostenible el actual modelo de organización territorial de España, o no lay más remedio que cambiarlo, sea para una mayor o menor centralización?

El modelo autonómico actual tiene muchas debilidades porque se diseñó para salir del paso en un período muy complicado. Estos modelos no suelen durar mucho tiempo, pero el caso es que llevamos ya cuarenta años de Estado de las Autonomías, lo cual quiere decir que, bueno, tan mal pensado no estaba. Y es verdad que provoca muchas peleas, muchos desequilibrios, mucha gresca, pero no es menos menos verdad que ha generado un caos en el que los actores que intervienen en él han establecido unas reglas de juego que, ordenada o desordenadamente, lo cierto es que hacen que el sistema funcione. Y, claro, con un sistema con el que hay muchísima gente que está contenta y satisfecha, lo difícil y lo arriesgado es pretender cambiarlo. Y te diré más: si este sistema ha sobrevivido a la crisis catalana de 2017, es que ya puede sobrevivir a cualquier cosa. No me extrañaría que, dentro de cien años, todavía estuviésemos en la España de las autonomías.