La emoción por el éxito de Jarabe de Palo, el último mensaje de Pau Donés

Un par de retuits y una reacción al éxito de su último single, 'Eso que tú me das', quedarán para siempre en Twitter como los últimos pensamientos que Pau Donés publicó en la cuenta oficial de Jarabe de Palo, esa en la que ahora se puede leer un último mensaje en la que la familia anuncia el triste fallecimiento del cantante tras cinco años de dura lucha contra el cáncer. Y es que pese a llevar un año apartado de la música para centrar sus fuerzas en vencer al "bicho", Donés sacó fuerzas para publicar un último álbum hace este martes dos semanas.





"No me digas que no es para estar así.. si llego a saber esto me voy antes a Santa Mónica", ecribió en referencia a un tuit de EFE en el que queda constancia del 'boom' que ha supuesto este último single: más de tres millones de visualizaciones en Youtube en 11 días, además de las 772.000 escuchas en Spotify. Había ganas de volver a escuchar a Jarabe de Palo y, a pesar de que el aspecto físico de Donés denotaba que la lucha no estaba ganada, muchos se tomaron su reaparición como una señal para el optimismo.En Instagram, hace menos de una semana el cantante compartió un detalle de uno de sus fans más pequeños, que además es su vecino. Unos dibujos y un mensaje de agracedimiento a lo que a Donés más le gustaba a hacer y lo que quedará para siempre como fiel reflejo de su memoria: su música. "Esta tarde mi vecino y amigo Yue me ha mandado este regalíto. Muchas gracias guapetón #jarabedepalovuelvo".Ahora, las redes se llenan con su nombre para llorar y despedir a un hombre que ya ha pasado a la historia de la música en España.