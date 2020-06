Casting en el Hotel Miramar para la serie 'Marked-The Unforgiven'

Hormiguea, la agencia de comunicación española que gestiona la comunicación de las producciones de Hollywood ha estado esta semana en Almería y Málaga anunciando el comienzo de los castings para Marked-The Unforgiven y que tendrán lugar la última semana de junio en ambas capitales.

Según la directora de comunicación de Wanda-Halcyon, Laura Beltrán Jimenez, el casting se realizará en los salones funcionales del Hotel Miramar en Málaga y en el salón de actos del Museo de la Guitarra en Almería. La fecha exacta será anunciada el día 15 de junio.

Laura declaró: "Esperamos lanzar algunos actores españoles prometedores que quieran participar en una producción de Hollywood que se verá en todo el mundo. La producción está entusiasmada por contratar talento local siempre que sea posible como parte de nuestro compromiso con el desarrollo económico en la región".

'Marked-The Unforgiven' es una serie de televisión adaptada del bestseller "Marked" escrita por George Christie, ex presidente de los Hells Angels de Ventura, California, y autor de bestsellers de Amazon.

Es la historia de un ex francotirador de reconocimiento de la Marina, Jack Crest, que regresa a su hogar en Ventura, California, desde Afganistán y se convierte en el protegido del personaje, Big John, interpretado por Christie y los dos forman un club de motociclistas. (MC) compuesto solo por veteranos: Marine Recon, Green Berets, Navy Seals, Delta Operators y un capitán de la Guardia Costera. Sus antecedentes proporcionan una veta rica desde la cual extraer los arcos de la historia.

La producción fue una creación de Sutish Sharma, ex ejecutivo de la BBC y director general de New Street Pictures, Pinewood Studios, Londres, Inglaterra, y Pat Andrew de Wanda-Halcyon Television, ex ejecutivo de Spelling Entertainment Inc., donde trabajó en el exitoso Melrose Place y un ex asistente personal del ícono de Hollywood, Sydney Korshak en California. Andrew fue nombrado recientemente uno de los principales productores a tener en cuenta en Europa en 2020.