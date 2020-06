El casting para 'Marked The Unforgiven', retrasado hasta finales de mes

Imagen promocional de 'Marked The Unforgiven'.

El casting para la nueva serie 'Marked the Unforgiven', previsto para este lunes en el Hotel Miramar de Málaga, ha tenido tal acogida que la productora ha decidido hacer una preselección antes del casting presencial (retrasado a finales de mes), ya que no sería posible respetar las medidas de seguridad derivadas del Covid-19.

De este modo, se asistirá al casting presencial con una invitación privada que se les asignará a aquellos que la productora seleccione después de haber recibido correctamente todos los documentos que la productora solicita.

El casting presencial se realizará en los últimos días de junio en Almería y Málaga y los seleccionados para asistir serán notificados previamente sobre el día y el lugar y tendrán una hora asignada para su prueba, para evitar así aglomeraciones que puedan ser peligrosas para la salud pública.

La productora de 'Marked the Unforgiven' busca actores masculinos y femeninos de entre 25 y 45 años, atractivos, vivaces, interesantes, inteligentes, apasionados y atléticos. tatuajes y/o rasgos mediterráneos o californianos serán además tomados en consideración. Hay 2 vacantes, ambas con líneas de texto en la serie.

Para estar en la preselección y ser considerado para desarrollar los papeles para los que se buscan actores, se deben cumplir los siguientes requisitos: Enviar dos fotos, una de primer plano y una de cuerpo entero, siempre realizadas profesionalmente. Si se envían más de dos fotos la aplicación no será aceptada; un resumen de su experiencia en el cine (sólo una página) donde deberá ir incluido su enlace en IMDB; un vídeo de un minuto que explique por qué debería ser contratarlo para que participe en la serie; un 'Acting reel' de no más de 5 minutos y no más de 10 megas, que debe consistir en trabajos de actuación en los que haya trabajado; incluir el contacto de su agente (los miembros de Screen Actors Guild o equivalentes tendrán preferencia); y por último, ser residente legal en España o tener un pasaporte de la UE y ser seleccionable para trabajar en España.

El contacto para el envío de las solicitudes es Lucy Carver a Lucy@wanda-halcyon.com. La productora notificará individualmente a los seleccionados.