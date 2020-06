Danny Ávila: el DJ de moda puso la música a una fiesta ilegal de celebrities

Hasta hace poco, el nombre de Danny Ávila sólo salía a la palestra por los reconocimientos a un talento extraordinariamente precoz nacido en Marbella. Sin embargo, este fin de semana, el DJ malagueño ha protagonizado una sonora polémica: el popular cantante y celebrity Omar Montes subió vídeos e imágenes de una fiesta ilegal en Madrid que rebasó el límite de aforo en la fase 2 (acudieron un centenar, incluyendo a personalidades televisivas como concursantes de Gran Hermano) y en la que no se respetaron las recomendaciones sanitarias. Ávila fue el DJ que puso banda sonora a este controvertido encuentro.





Omar Montes, Susana Bicho, El Feroz y mas famosos en una fiesta ilegal. Gente como esta tira por el suelo los miles de fallecidos que han habido y todo el esfuerzo que han hecho sanitarios, policia, y la mayoría de españoles. REPUGNANTE ! pic.twitter.com/5xVIvS6OVv — Jorge Barranco (@JorgeRBarranco) June 13, 2020

De momento, Omar Montes y Susana Molina (ganadora de 'GH') han pedido perdón por haber participado en la cita. Por su parte,¿Quién es Danny Ávila? Nació en Marbella en 1995 yIba para pianista –empezó a estudiar a los siete años– pero su padre le regaló una controladora musical un lustro después; entoncesni más ni menos que abriendo para uno de los grandes, por no decir el más grande, del trance, Tiësto, y el holandés dijo de él que era «el súper talento de España»: «Danny es capaz de tocar durante 10 horas, mezclar todo tipo de géneros y leer la mente de los fans. Me reconozco en él cuando tenía su edad. ¡Es una explosión de energía!». Fue el DJ más joven en ocupar la portada de la revista 'DJ Mag' y la prestigiosa publicación 'Vibe' le incluyó en su lista de promesas a las que seguir la pista. Firmó un acuerdo discográfico con Sony Music, convirtiéndose en el primer dj productor español de electrónica que firma con la compañía, hogar de artistas de la talla de The Chainsmokers, Kygo y Martin Garrix entre otros.convirtiéndole en el artista residente más joven de la historia. Asimismo, el mismo año actuó en el escenario principal de grandes festivales como Coachella o Ultra Music Festival, sumando actuaciones en EDC, Electric Zoo, Creamfields, TomorrowWorld, los legendarios conciertos Life In Colour...