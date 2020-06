Las corridas de toros podrían regresar a La Malagueta en agosto

Pese a que la paralización de los plazos administrativos por el estado de alarma derivado de la pandemia del coronavirus ha hecho inviable la adjudicación de la plaza de toros de La Malagueta por parte de la Diputación Provincial de Málaga para esta temporada, no está descartado que se celebren este verano festejos taurinos en el coso de nuestra capital.

Mientras continúa el proceso de publicación del nuevo pliego y todos los trámites que le siguen, la nueva normalidad presenta un escenario menos pesimista que el que se había pintado en las diferentes fases de la desescalada. Tras el Real Decreto Ley aprobado la pasada semana, en los espacios culturales y en los espectáculos públicos ya no regirán los límites de porcentaje de aforo sino el distanciamiento social de 1,5 metros. Además, en última instancia serán las comunidades autónomas las que marquen las reglas desde el día 21 de junio, y el Ejecutivo andaluz ya se ha posicionado claramente a favor de la tauromaquia.

Con esto, y con todas las reservas por no conocer las condiciones finales en las que podrá volver el público a los tendidos, el sector comienza a moverse. Se vuelve a hablar de fechas y de carteles. Y Málaga no está ajena a esta actividad, y de hecho ya ha existido un ofrecimiento a la Diputación para poder programar inicialmente dos espectáculos. No habría Feria Taurina al uso, pero al menos no quedaría en blanco la temporada en lo que a festejos mayores se refiere, ya que la Escuela Taurina mantiene su labor de clases prácticas y no se descarta celebrar el Certamen Internacional de La Malagueta.

El empresario José María Garzón, gerente de Lances de Futuro, ha mostrado desde hace meses su interés por hacerse con la gestión del coso del Paseo de Reding, para lo que tendría como aliado al conocido empresario malagueño Federico Beltrán. Ya quedaron en segunda posición en el concurso público de 2017, y sus planes para Málaga no han cambiado. Ahora tendrían que recibir una cesión temporal del edificio, una circunstancia que quedaría avalada por las condiciones de excepcionalidad que se han producido.

Faltaría determinar los carteles, y sobre todo las fechas más adecuadas. Hasta hace muy poco, este era uno de los grandes inconvenientes, por la previsible programación del musical A Chorus Line de Antonio Banderas durante todo el mes de agosto. Ahora, con la renuncia del Teatro del Soho Caixabank, quedan libres las fechas más apetecibles, coincidentes con los días tradicionales de la Feria de Agosto.



Paseo Taurino

Antes de que vuelvan los toros a La Malagueta, la afición taurina malagueña ha quedado para realizar un Paseo Taurino. Es el nombre que se le está dando a un movimiento de concentraciones promovidas en diferentes ciudades de todo el país para reclamar igualdad de trato con otras industrias culturales en relación a las ayudas por el coronavirus. El Paseo Taurino de Málaga partirá a las 19 horas del próximo sábado desde la plaza de la Merced, para discurrir (con las debidas medidas sanitarias y de distanciamiento social) hasta la plaza de Antonio Ordóñez, en el exterior del coso taurino, donde se procederá a la lectura de un manifiesto con la presencia también de diferentes profesionales del sector.