El precioso escupitajo de La Trinidad

No conozco muchos estribillos de canciones power pop con una letra como ésta: "Mierda en las tripas tienes ya / a ver si caes pronto en un desagüe / Me cago en tu puta madre". Pero los malagueños La Trinidad no son unos cualquiera, y han cuajado una melodía preciosa y voces cuidadas para un ataque sin miramientos a esos compatriotas que usan la bandera española para fines ideológicos propios. La han titulado 'España invertebrada' y es el primer adelanto de su primer larga duración para Sonido Muchacho, 'Los edificios que se derrumban'.

'España invertebrada' es uno de esos temas "entre The Replacements y Los Ilegales", dicen Sixto, Jorge y Carlos, de su nuevo repertorio, el que deberá apuntalar las grandes sensaciones de 'Nuevas dignidades', el epé con el que su debut en el sello que descubrió a Carolina Durante y que fichó a los eternos esteponeros Airbag, un pequeño trabajo que sirvió para que los malagueños atrajeran los oídos de los que siempre están en busca y captura de sensaciones potentes en esto de la música alternativa.

El videoclip de la canción, firmado por el colectivo LIVRE, está a la altura del contundente mensaje: el Valle de los Caídos, billetes, banderas españolas y los 'trinitarios' escupiendo su breve himno antihimnos con esa actitud magnética y descarada que complementa a la perfección sus temas.

Lo de estos jóvenes músicos, venidos de la prometedora The Loud Residents y Los Redrum y bautizados como el icónico barrio de la capital, es música adrenalítica, con buzz y fuzz, llevada por melodías de las que se te adhieren al cerebro; quizás la gran particularidad de La Trinidad sean sus letras, incisivas, contundentes, políticas y poéticas. Todo rápido, sin zarandajas, a tope de energía y ganas.

'Los edificios que se derrumban' saldrá el 2 de octubre. Hasta entonces, Sixto, Jorge y Carlos prometen dos adelantos más. Sus seguidores más fervientes, que los tienen y bastantes, ya salivan.