'Warrior Nun' se estrenará el 2 de julio en Netflix

La producción más esperada de la edad de oro de los rodajes en Málaga es, sin duda, 'Warrior Nun'. La serie estadounidense producida por Netflix fue rodada a lo largo y ancho de nuestra provincia, y será un imponente escaparate internacional de estampas malagueñas que bien podrían atraer a los ojeadores de localizaciones de todo el mundo: y es que no cuesta imaginar a muchos profesionales del audiovisual con la boca abierta al contemplar la Cueva del Tesoro y la Colegiata de Antequera, algunos de los espectaculares escenarios por los que pasó el equipo del gigante de streaming, que estuvo entre nosotros entre marzo y julio. Desde 'El puente de San Luis Rey' una producción internacional no había 'explotado' tanto las bondades del look de nuestra Málaga.

'Warrior Nun' es la adaptación del cómic homónimo de Ben Dunn. La historia está protagonizada por una huérfana que despierta en una morgue y descubre que una secta secreta de monjas cazademonios que luchan con metralletas y katanas le ha conferido superpoderes. Detrás del proyecto para televisión está el canadiense Simon Barry, un pujante showrunner especializado en asuntos catódicos paranormales (en su currículum las series 'Van Helsing' y 'Ghost Wars', entre otras).

En el reparto de esta primera temporada (compuesta por 10 episodios, que, marca registrada de Netflix, estarán disponibles el 2 de julio para los amantes del 'binge watching', o sea, los maratones y los atracones frente a la pantalla), nombres poco conocidos como la protagonista, Alba Baptista, junto a veteranos populares en el cine y la pequeña pantalla españolas como Tristán Ulloa y el portugués Joaquim de Almeida.

Fresco Films, la empresa malagueña responsable del service español de 'Juego de Tronos' y que ya captó para la Costa del Sol proyectos televisivos tan señeros como la segunda temporada de 'Snatch', por ejemplo, está detrás de que esta monja guerrera batallea en nuestra tierra. Otra compañía habitual en este tipo de aventuras ambiciosas, Modexpor, se encargó de gestionar los concurridísimos castings de figuración.