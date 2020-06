El cantante malagueño Pablo Alborán ha sorprendido este miércoles a sus más de 5,2 millones de seguidores de Instagram con un vídeo en el que confiesa que es gay: "Estoy aquí para contaros que soy homosexual". En un sincero e intenso discurso, de algo más de tres minutos de duración, el arista malagueño más internacional asegura que "no pasa nada, la vida sigue igual. Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era"





En este, el cantante apunta que "mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual", al tiempo que subraya quequien ha querido, de dedicarse a lo que ha querido.a la hora de cumplir cada uno de mis sueños. En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos jamás me sentí discriminado, odiado o sentí que decepcionaba a alguien por ser yo", prosigue, apostillando: " Desgraciadamente, hay mucha gente que no lo vive así. Y por eso, sin miedo, también espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien".", remarca, explicando acto seguido que siempre ha escrito canciones con las que cualquiera se puede sentir "identificado sin importar el género, la edad o incluso el idioma". ". Quiero sery lo más responsable posible conmigo mismo", destaca.Adelanta el músico que seguirá centrandoy que intentará hacer su trabajo lo mejor que sabe,". " Quiero daros las gracias por el cariño que siempre he recibido, por el apoyo incondicional que me dais. Estoy loco por que nos podamos ver pronto y enseñaros todo lo que estoy preparando, v. Os mando un abrazo muy fuerte y a vivir", concluye.