Antonio Machado, un poeta de novela

El escritor, filólogo y profesor de la UMA Francisco Morales Lomas publica Las edades del viento, una trama amorosa que reconstruye los últimos años de la II República y la Guerra Civil, con Antonio Machado como personaje central.

En sus tiempos de estudiante de Derecho, carrera que finalizó, Francisco Morales Lomas cuenta que una de sus aficiones era acudir a juicios de Penal, «para estudiar psicológicamente a los personajes que allí aparecían».

La vocación le llevó también a estudiar Filología Hispánica y a la enseñanza, y todos esos saberes y pasiones, sazonados con muchas horas de lectura, las ha ido volcando en el centenar de libros que tiene escritos –«algunos con otros colegas», apunta– y entre ellos, medio centenar de teatro.

Profesor de Lengua y Literatura en la Facultad de Ciencias de la Educación y presidente de la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios, el azar quiso que hace diez años su hijo se trasladara a vivir a la madrileña plaza de Chamberí, «y en una paralela, la calle General Arrando, fue donde vivió, en el número 4, en la primera planta, Antonio Machado, hasta que se fue de España en noviembre del 36».

Al escritor, un machadiano fiel, de los de foto enmarcada del poeta allí donde ha ido plantando su domicilio, esta casualidad le condujo al ensayo 'Poética machadiana en tiempos convulsos', que analizaba los últimos años de don Antonio.

Ahora, Francisco Morales Lomas ha convertido al autor de Campos de Castilla en personaje literario en su última novela, 'Las edades del viento', publicada por la editorial Dauro.

Como explica, la conversión de Machado en personaje de novela es «un pretexto para intentar dar una visión de ese descenso a los infiernos que fue la sociedad española a finales de la II República y el infierno que vino después». Se trata, resalta, de una «reconstrucción histórico-sentimental de ese periodo», con un Machado de carne y hueso cuya imagen bebe del retrato que de él escribió su hermano José en el exilio.

«Un Machado que no conocíamos, con su afición al tabaco o al café, escribiendo hasta las tantas de la madrugada porque no dormía apenas por la enfermedad, o la anécdota de sus últimos versos encontrados en su chaqueta... sensaciones que a mí me lo hacen mucho más humano», detalla.

Para el autor, Antonio Machado es «el único poeta abrazado por la izquierda y la derecha».

La hija del poeta

Los tiempos actuales y el pasado convulso aparecen enlazados en 'Las edades del viento', gracias a una trama de la que el profesor desvela que se suceden varias historias de amor y aparece una supuesta hija que el poeta tuvo con una actriz francesa.

Las edades del viento quiere ser además el inicio de una tetralogía del siglo XX que llevará por título Un siglo llamado invierno y de la que ya tiene lista la segunda entrega, centrada en las figuras del filósofo Martin Heidegger y su discípula Hanna Arendt. Además, ya está embarcado en la tercera obra.

El azar condujo a Francisco Morales Lomas al barrio machadiano de Chamberí y a partir de ahí nacieron un ensayo, una novela, y hasta una conferencia que el escritor impartió en el hermoso instituto de Soria en el que el poeta enseñó francés durante el curso 1907-1908.

Desde hace unos días, Machado ha regresado a las librerías de España convertido, por méritos propios, en un poeta de novela.