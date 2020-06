La cultura y la política despiden a Carlos Ruiz Zafón

Las redes sociales se han convertido hoy, viernes, en un mural donde brillan con fuerza las portadas de todos los libros de Carlos Ruiz Zafón, pero también en un espacio donde personalidades del mundo de la política o el arte han despedido a este "novelista referente de nuestra época".



Así lo ha calificado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de su cuenta personal de Twitter, donde ha lamentado la pérdida de "uno de los autores españoles más leídos y admirados en todo el mundo".



"Carlos Ruiz Zafón, novelista referente de nuestra época, deja una importante huella en la literatura actual. Gracias por hacernos viajar a través de tus historias", ha añadido.





También ha lamentado esta pérdida el ministro de Cultura y Deporte,quien ha destacado de Ruiz Zafón la obra "La sombra del Viento" así como ha sentido que se haya ido "demasiado pronto y demasiado joven".A estas condolencias se ha sumado también el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, para quien el autor catalán fallecido a los 54 años de cáncer ha sido, que con sus novelas consiguió que "millones de personas en todo el mundo se aficionaran a la lectura".Asimismo, el líder del PP, Pablo Casado, ha sentido "enormemente" el fallecimiento del escritor "uno de los autores contemporáneos más leídos del mundo,Por su parte, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha expresado que Ruiz Zafón no solo deja su obra, sino también. "Gracias por inventar 'El cementerio de los libros olvidados', un lugar al que podemos acudir siempre solo con abrir sus libros", ha escrito en su cuenta de Twitter.Por otro lado, compañeros de profesión como el escritor Javier Sierra ha dicho que el autor catalán era: "Uno de los faros de las letras del siglo XXI y un hombre de una sensibilidad contagiosa. Quien nos guio por el evocador laberinto del cementerio de los libros olvidados... Que la Tierra te sea leve", ha concluido en su mensaje.se ha sentido la periodista y escritora Carme Chaparro; al tiempo que el también escritor Blue Jeans no se podía "creer" la noticia"."No me puedo creer la muerte de Carlos Ruiz Zafón. Qué tristeza tan grande. 'La sombra del viento' es mi novela favorita.", ha expresado el autor sevillano.Un pena compartida por la poeta y escritora Elvira Sastre, quien ha confesado que leía los libros de Ruiz Zafón "en plenos exámenes" y no podía "soltarlos.", ha pedido a sus seguidores.También se ha sumado a estas muestras de dolor su editorial, Planeta, para quien cada libro del autor fallecido en Los Angeles "tiene alma".También desde su cuenta de Twitter el cantante malagueño Pablo Alborán se ha despedido de Ruiz Zafón, "uno de los mejores novelistas contemporáneos, aunque sus obras lo hagan inmortal".