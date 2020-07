Muere la actriz y dobladora Carme Contreras

La actriz y dobladora Carme Contreras, una de las intérpretes de la famosa telenovela de TV-3 'El cor de la ciutat', ha muerto la madrugada de este lunes a los 87 años, según ha informado su familia.



Nacida en Zaragoza en el año 1932, había participado en numerosas obras teatrales, como 'La ferida lluminosa', de Josep Maria de Sagarra, en el Romea, en el año 1954. En cine, había trabajado con Luis García Berlanga en 'Plácido', en 1961, con Eloy de la Iglesia en 'El pico', en 1983, y en títulos más recientes como 'El perfume' y 'REC 3'.



Pero, sobre todo, Contreras era conocida por sus participaciones en series de TV-3. Principalmente, en 'El cor de la ciutat', donde interpretó a la farmacéutica Roser durante casi cien episodios, entre los años 2000 y el 2009. También había intervenido en otras ficciones de la cadena autonómica catalana como 'Estació d'enllaç', 'Les veus del Pamano' y 'Serrallonga'.



Benvolguts i benvolgudes.

Per encàrrec de la família he de comunicar-vos la pèrdua de la gran actriu CARME CONTRERAS

Una vida dedicada al teatre, el cinema, la televisió i el doblatge.

Se'ns en va una gran actriu i una millor persona.

Et trobarem a faltar Carme! Vola i descansa! pic.twitter.com/9bIF2EqfDi