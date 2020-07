JavyPablo: regresan los "artistillos"

Ya no hay más conciertos virtuales ni ensayos en el salón de casa. La vuelta a un escenario nunca había sido tan rara para JavyPablo, pero la ilusión de volver a tocar para su público no les deja pensar en otra cosa: "Volvemos con muchas ganas, aunque sea un concierto un poco raro nos hace mucha ilusión", dice Javi.

Los hermanos han logrado colgar el cartel de sold out en su primer concierto post-confinamiento, que dan este jueves 9 de julio en la Cochera Cabaret: "La gente quiere volver a la normalidad y nosotros haremos lo posible para que puedan disfrutar de nuestra música aunque sea sentados", afirma el mayor de los hermanos.

La Cochera Cabaret se ha adaptado a las nuevas condiciones, por eso ha convertido su sala en una pista con sillas para poder así respetar la distancia de seguridad. Durante el conciertos los asistentes tendrán que usar la mascarilla y el aforo se reducirá a la mitad de su capacidad: "Somos muy cautos con todo lo que está pasando porque la pandemia aún está presente", recuerda Pablo. Pero eso no preocupa al dúo: "Esperemos que puedan bailar un poco sin salirse del perímetro", bromea.

La nueva normalidad es aún extraña en el sector artístico y musical, las limitaciones sanitarias han hecho que este sector tenga que buscar otras alternativas para poder sobrevivir: "Creo que este mundo ha sido el más afectado, tenemos que salvar al sector musical que tanta falta hace. Tenemos que adaparnos a esto", asegura Javi, mientras Pablo recalca la dicotomía que existe: "hay incongruencias, no entiendo porque en un bar se pueden sentar 20 personas sin distancias y en un concierto no. Pero hay que escuchar a los expertos y buscar otras soluciones; si hay que fomentar el aire libre, lo fomentamos, pero que no se pierda el interés por este sector", recalcan.

A los hermanos malagueños la pandemia también les ha arruinado los planes de trabajo. "A nivel profesional nos ha afectado mucho, teníamos nuestros dos primeros festivales. También conciertos durante el verano en Almería, Toledo o Sevilla. Estábamos en buena racha y de repente pasó esto", lamenta Pablo. A pesar de que gran parte de los conciertos se han pospuesto a 2021, el grupo ahora comienza a ver la luz al final del túnel: "Está empezando a haber algo de movimiento, este fin de semana comenzaremos con las grabaciones que teníamos planeadas", aseguran.

A días de su primer concierto, JavyPablo pasan las tardes ensayando, a pesar de que no han dejado de hacerlo durante todo el confinamiento: "Hacíamos covers virtuales pero echábamos de menos el estudio y lo hemos cogido con ganas", afirma Pablo.

En situaciones límite es donde el ingenio de los artistas se agudiza y, aunque JavyPablo aún no se atreven a considerarse músicos, durante este confinamiento el dúo no ha dejado de componer y han aprovechado este tiempo sobre todo para "reflexionar y escribir".

"Suena dramático pero considerarme músico me parece una falta de respeto a esas personas que de verdad han estudiado y formado para ello. Por ahora somos unos artistillos", dicen entre risas.

Pero tras el parón el grupo comenzará a grabar su primer disco, que contendrá seis canciones, entre ellas sus sencillos más escuchados como "Vivir y Silueta" y cuyo lanzamiento está previsto para final de año. "Tenemos proyectos en mente, solo hay que darles forma. Durante estos meses habrá mucho tráfico de temas", aseguran.