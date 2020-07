La temporada taurina no termina de definirse. Solo Estepona ha movido ficha y ha anunciado un cartel de primerísimo nivel para inaugurar el mes de agosto. Del resto de plazas de nuestra provincia apenas si hay noticias, entre ellas La Malagueta. Tras frustrarse la pretendida fecha del 25 de julio para ofrecer una corrida de toros, crecen las dudas sobre si el próximo mes se abran las puertas del coso de la capital.

Por no haber certeza, no se sabe ni siquiera qué empresario sería el encargado de ofrecer estos espectáculos. Si hace unos días parecía claro que el elegido sería José María Garzón, ahora la certeza no es total y se ha abierto la puerta a otro gestor que ofrezca a la Diputación unos carteles de primer nivel y con un carácter benéfico, condición indispensable para que se entreguen las llaves de un edificio que se encuentra en pleno proceso de adjudicación.

En los restantes cosos de nuestra geografía, solo es seguro el regreso de Salvador Vega en Estepona el 1 de agosto, en una nocturna de campanillas junto a Cayetano y Pablo Aguado, con reses de Luis Algarra. También crecen los rumores de que se trabaja en un cartel de relumbrón para la Goyesca de Ronda. Otros cosos tendrán menos suerte y permanecerá cerrados a cal y canto. Es el caso del de Antequera, donde el Ayuntamiento incluso ha autorizado la apertura de una terraza de verano en el patio de caballos, que disipa cualquier opción para los próximos meses. Con Marbella y Torremolinos cerrados por obras y por decisiones de la administración local, solo restaría por conocer las intenciones de los gestores de Fuengirola, plaza de titularidad privada.

De los toreros, Fortes inauguraba su nueva normalidad con el anuncio de un apoderamiento de la mano de dos toreros como son José Antonio Carretero y José Luis de los Reyes. Sin embargo, no se concreta la fecha de su regreso a los ruedos, que estuvo muy cerca de ser en Ávila, la primera feria de todo el país que se va a celebrar a mediados de julio. Posteriormente se han conocido nuevas combinaciones, y de momento no hay rastro del torero malagueño.

Todo apunta a que será en agosto cuando despeguen la temporada las figuras, y entre ellas se anuncia en una corrida mixta en la localidad sevillana de Osuna el diestro Javier Conde, que compartirá terna también el 1 de agosto con Enrique Ponce y el rejoneador Diego Ventura. «La Tauromaquia vuelve con las máximas figuras del toreo» es el lema de este festejo que, a día de hoy, será el primero que se celebre en nuestra comunidad con la limitación de un 50 por ciento del aforo.