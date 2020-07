«Las aventuras nos dan oxígeno, los cambios nos ponen»

La popular banda indie murciana acaba de publicar un nuevo single, 'En la cuerda fuerte', donde lanzan un mensaje de positividad, ensalzan la espontaneidad e invitan a romper con la monotonía, y da título a una gira electroacústica con la que vuelven a los escenarios; un tour que llega a Málaga esta semana, el día 17 al Auditorio Municipal de la capital (aforo reducido a 400 personas). Será el primer recital del ciclo veraniego del Cortijo de Torres.

Este verano harán un buen número de fechas, sumándose a la gira Viva la Vida, que recalará en Málaga el 17 de julio. Con Sean Frutos charlamos de su grupo Second, y nos avanza que el próximo single de su proyecto en solitario está al caer y se va a titular 'Tu obra de arte'.

¿Con ganas de subirse al escenario de nuevo?

Sí, porque ha sido una época muy dura para todos, y esto representa también el volver a la libertad y a la música. Deseando, con muchas ganas.

En Second encadenan una con otra, no paran, han tenido un año increíble, agotando entradas por todo el país. Estaban celebrando el décimo aniversario de Fracciones de un segundo con todo vendido; luego iban a seguir con la tanda de la gira de presentación de Anillos y raíces, y ahí es donde se truncó todo por el confinamiento. ¿Cómo se hace para mantener ese ritmo?

Creo que el secreto de estar tantos años es no parar. Cuando hemos estado parados –sobre todo de tocar– más de 15 días, ya nos agobiábamos. De hecho, cuando paramos ese año, en 2018, para nosotros era totalmente novedoso, y no sabíamos si podíamos llegar a hacerlo, pero al final lo hicimos, nos acostumbramos a quedarnos en casa, pero seguimos haciendo y grabando canciones. Ahora que hemos parado de tocar estamos aquí en el estudio grabando cosas, y una de ellas es En la cuerda fuerte, la canción que hemos sacado.

Es como lo de la bicicleta: si paras, te caes.

Claro, y además son inquietudes que tiene uno. Cuando te ocurren cosas, también las quieres contar. Mientras tengamos cosas que comunicar, habrá canciones y directos. En el momento que no tengamos nada que decir, supongo que recogeremos nuestros bártulos y nos iremos a otro sitio.

El caso es que están cada vez más cerca de subir a un escenario los seis integrantes de Second.

Bueno, en eléctrico somos seis, y en los electroacústicos estos que vamos a hacer seremos cuatro, porque, entre otras cosas, hay que guardar la distancia de seguridad en el mismo escenario. De hecho hay una cosa que me inquieta, y es que no puedo acercarme a Jorge ni a ninguno de los miembros durante la actuación por seguridad. A ver cómo lo llevamos, porque va a ser diferente, pero al mismo tiempo también es un reto; será otra forma de plantear los conciertos. Vamos a ver cómo podemos también hacer que la gente participe, y nos lo vamos a tomar así: como algo nuevo y como un reto.

¿Alguna prevención, alguna turbación, algo que les inquiete a la hora de regresar a los escenarios?

Siguiendo las precauciones no tenemos nada que temer. Vamos a disfrutar, que creo que nos lo merecemos. Con cabeza, porque esto es serio, pero eso, una noche de desconexión nos vendrá bien. Las normas, al fin y al cabo, las están poniendo los que entienden de la materia.

Participaron en Canciones para después de un aplauso. ¿Cuáles fueron las sensaciones?

Ese concierto fue muy emotivo. Nosotros hicimos una canción, Mira a la gente, que también es un canto a la diversión y al hedonismo, y era un homenaje muy sentido a todas las personas que han estado ahí en el confinamiento, y que siguen estando. Era necesario. Había un repartidor, sanitarios, gente de los cuerpos de seguridad€ Total, toda la gente que ha estado ahí apoyando. En la medida de lo posible, los que estábamos ahí nos pusimos al otro lado y dimos el aplauso en forma de canciones a toda esta gente. Lo pasamos muy bien, y fue una experiencia muy chula, porque la gente de la asociación sabía lo que hacía, y se veía que ayuda por bondad, que lo hace de verdad.

Ilustres opinadores marcaba el inicio de una carrera en solitario y apenas unas semanas después aparece En la cuerda fuerte de Second, la primera canción completamente nueva.

Lo hemos hecho para que no haya ninguna duda de que Second sigue. Yo lo he explicado bastante bien. Tengo unas inquietudes musicales que quiero plasmar en canciones, pero el grupo está más fuerte que nunca.

¿Cuál es la historia de En la cuerda fuerte?

Jorge, cuando comenzó el confinamiento, empezó a enviar ideas, y las primeras eran positivas y optimistas. Esta fue justo la primera que envió; él le pone nombre a las canciones, que luego a lo mejor no tiene nada que ver con lo que es al final: se llamaba British idea. Era una canción que me sorprendió porque puede ser algo nuevo para Second; tiene una cadencia más optimista. Después ya, pasaban los días, el hastío, el cansancio, el día a día del confinamiento, y ya iba enviando canciones un poco más oscuras. Creo que al final nos quedamos con esta porque es la más optimista, y en este momento en el que estamos valoramos el mandar un mensaje positivo, y esta canción lo tiene. Quiere ser impulsiva, espontánea, y así ha sido. Estuvimos en el ensayo trabajando esa idea cuando ya pudimos salir en las fases, y nos vinimos al estudio y fue todo muy fluido, muy rodado. Cuando las canciones salen así es por algo. Esta es muy directa, y está gustando bastante.

¿Siguen queriendo aventuras en Second? ¿Cómo sigue el próximo capítulo?

Las aventuras nos dan oxígeno. Los cambios nos ponen. Si hacemos siempre el mismo disco, nos aburriríamos, y la gente se aburriría de Second. No lo sabemos, pero estamos seguros de que va a ser diferente y emocionante.