El Festival de Málaga ficha como una de sus primeras estrellas a Miguel Herrán

El Festival de Málaga ha incluido en su Sección Oficial 'Hasta el cielo', el nuevo thriller de atracos dirigido por Daniel Calparsoro y protagonizado por el malagueño Miguel Herrán. El certamen se celebrará del 21 al 30 de agosto, tras su aplazamiento en marzo debido al coronavirus; la película se estrenara? en cines distribuida por Universal Pictures International Spain el 28 de agosto.

'Hasta el cielo' esta? protagonizada por Herra?n (Goya 2016 a mejor actor revelacio?n por A cambio de nada y protagonista de las series 'La casa de papel' y 'E?lite'); Carolina Yuste (Goya 2019 a la mejor actriz de reparto por 'Carmen y Lola'), Asia Ortega ('Tu hijo') y Luis Tosar ('Quien a hierro mata' y ganador de tres Premios Goya por 'Celda 211', 'Te doy mis ojos' y 'Los lunes al sol'), secundados por Patricia Vico ('Cien an?os de perdo?n'), Fernando Cayo ('La casa de papel'), Ce?sar Mateo ('El accidente'), y los debutantes Richard Holmes o el rapero Ayax, entre otros.

Miguel Herrán encarna a Ángel, un chico con talento para meterse en problemas pero también para salir de ellos, según la sinopsis del filme. 'Hasta el cielo' es «una película sexy, lúdica y veloz, con trasfondo social y que narra las peripecias de los delincuentes criados detrás de las grúas de la burbuja inmobiliaria, detrás de las oportunidades, y que han hecho del robo un arte, una forma de llegar a los placeres y lujos que ofrece nuestra sociedad, pero que están reservados a unos pocos», dice el director del filme, Daniel Calparsoro. Parece que a Miguel Herrán le sientan como un guante los personajes al margen, complicados y con una notable afición por lo ajeno. Y es que recordemos que Herrán saltó a la popularidad gracias a Río, el atracador de 'La casa de papel' gracias al que es el poster boy de toda una generación.

El malagueño no iba precisamente para actor hasta que fue descubierto por Daniel Guzmán, quien tuvo fe ciega en sus capacidades para protagonizar su cinta semiautobiográfica 'A cambio de nada'. Hoy, tras protagonizar 'Élite' y ser uno de los rostros de 'La casa de papel', podría convertirse en el nuevo Mario Casas gracias a 'Hasta el cielo'.

Cinco años después de ser descubierto una noche de farra, Miguel Herrán tiene diez millones de seguidores en Instagram, asegura que ya no sale de fiesta porque se siente cohibido si alguien le graba y sigue siendo un talento esquivo, difícil de catalogar: en sus posts, sobre todo, perros, viajes en caravana y motos. Y dice: «Puede que llegue un momento en que me vuelva loco, me coja mi furgoneta y me vaya a cultivar palmeras a una isla». Antes de que eso ocurra, si es que termina ocurriendo, se pasará por su tierra para presentar su nueva película.