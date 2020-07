La hercúlea tarea de hacer cine

Las últimas semanas se ha hablado de Alegría, de Violeta Salama e Isa Sánchez, y La casa del caracol, de Macarena Astorga, como los proyectos, en diferentes fases de producción, que marcarán el futuro más o menos inmediato del cine 'Made in Málaga'. Añadan Hercúlea, el esperadísimo debut como realizador de largometrajes de Daniel Ortiz Entrambasaguas, un joven veterano del audiovisual que contará con Belén Rueda y Carlos Librado Nene para un thriller tan singular como personal sobre el narcotráfico y la corrupción en uno de los puntos calientes del país, el Campo de Gibraltar.

Ortiz Entrambasaguas lleva más de dos décadas detrás de las cámaras, su nombre siempre sale en las conversaciones sobre el cine boquerón (también como productor y responsable de Procinema, la asociación que aglutina y defiende a las compañías de producción audiovisual locales), pero ahora se lanzará al ruedo peliculero de tomo y lomo. «Cuando empecé en esto hace 20 años, lo hice porque quería dirigir un largo, era mi sueño. Cierto es que por las circunstancias opté después de aquel cortometraje, Ánimas, y aprovechando los años que trabajé en emisoras musicales a nivel nacional y mi contacto directo con las compañías discográficas, a optar por hacer primeramente videoclips nacionales: Melon Diesel, Bisbal, Andy y Lucas, Chenoa, Hombres G, Dani Martín...», recuerda. Luego trabajó en el cine publicitario, rodando en diferentes partes del mundo (Argentina, México, Egipto, Malasia, Colombia, etc ) trabajando con agencias de publicidad (Y&R, Ogilvy, TBWA, Mc Cann, etc) de América, Asia y Europa para marcas y clientes como Nextel, Cinzano, Vodafone, Philips, Danone, Maxis o Astro TV... Hasta que llegaron la crisis y, sobre todo, los 40 años: «Las marcas y las agencias ya no me querían para rodar sus anuncios; no te lo dicen, pero dejan de llamarte. Nos pasa a todos, es ley de vida. Se ve que no importa que hayas hecho anuncios con grandes marcas y celebrities en campañas a nivel mundial con Leo Messi, por ejemplo, porque para ellos la edad del director es que ya no estás en la onda» de su target de audiencia por el producto y la marca», lamenta el malagueño.

En ese momento se sacudió la cabeza y recordó la razón por la que se había metido en esto: «Me dije: Llevo 15 años en esto y he aprendido mucho y trabajado en diferentes países pero lo que siempre he querido hacer es cine, contar historias de verdad». Y se puso a ello. Empezó a trabajar en diversos proyectos, incluido un cortometraje, Aliento, estrenado el año pasado, y ahora Hercúlea, que ha recibido el apoyo económico de la Junta de Andalucía y que podría también convertirse en una coproducción italiana, visto el interés en el país transalpino.

La película, coescrita con Manuel García Egea, será «un thriller trepidante» que indagará en el Campo de Gibraltar, esa Vía Hercúlea que ya en tiempos romanos unía las provincias de Cádiz y Málaga, una histórica «puerta de entrada del narco» por su situación geográfica y estratégica con Europa, pero que ahora, dice Ortiz, «lleva implícito el delito de sangre»: «Llevamos años leyendo, oyendo, viendo y padeciendo la guerra encarnizada entre las bandas en la Costa del Sol y por la que se la había declarado la guerra al narco por parte del Gobierno. Es algo que ha existido siempre aunque ahora con la diferencia de la existencia de delitos de sangre y el blanqueo del dinero en capital inmobiliario», matiza el realizador.

Para contar todo ello, el productor y director maneja diferentes referentes: «Podría decirse que es un Reservoir Dogs andaluz con un toque de La Comunidad y con ciertas reminiscencias de Memento, por la manera en que está contada la historia», avanza su responsable. Añadan reminiscencias a Soderbergh (Traffic), Fincher (Seven), Meirelles (Ciudad de Dios), González Iñárritu (Amores perros) y el cine de navajeros de José Antonio de la Loma y Eloy de la Iglesia y tendrán la receta del cóctel que prepara el malagueño.

A Belén Rueda y Carlos Librado les fascinó el libreto de Hercúlea: «Belén fue la primera en apostar por el proyecto cuando apenas terminábamos nuestras primeras versiones del guión. A ella la conocí hace dos veranos en Mallorca, en un encuentro que coordino para que se den cita los productores, distribuidores y agentes de ventas, así como instituciones de Italia y España. Nene ha sido el último en incorporarse, fue ahora hace un año cuando le vi haciendo de hermano menor en la serie Gigantes: acostumbrado a verle en monólogos de humor me quedé impactado por el pedazo de actor que es. Ambos están como yo con el proyecto, emocionados para que paso a paso pueda finalmente realizarse».



Habrá que tener paciencia porque el desastroso coronavirus lo ha retrasado todo: inicialmente estaba previsto rodar el filme a finales de este año y principios de 2021, pero «esta situación de incertidumbre nos lo ha retrasado un año». «Si ya es heroico poder levantar una financiación, ahora que las compañías aseguradoras no contemplan en los seguros de rodaje esta pandemia, se hace nunca mejor dicho una aventura hercúlea», asegura Ortiz Entrambasaguas. A falta de que se sumen compañeros de viaje (probablemente compañías italianas y el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales), el malagueño cuenta con el respaldo de Latido Films, como agente de ventas internacionales; FilmMarket Hub, que calificó muy positivamente el guión y Sources 2, el programa de asesoría de guión y desarrollo de Europa Media que ha ayudado notablemente a encauzar esta historia y sus posibilidades.