«No es necesario un confinamiento para sentirte encerrado en ti mismo»

Ana López (Fuengirola, 1988) retoma esta noche su apretada gira de conciertos, con su participación en el festival gallego Vive Negrán. Universo por estrenar es el último álbum de la malagueña. En él, ha dejado atrás el folk inicial y las letras en inglés, para dar un giro decisivo. Lleva ya cuatro álbumes y una carrera de éxito en España e incluso el extranjero, especialmente, México. Hablamos con ella sobre el Estado de Alarma por el coronavirus, los miedos y los monstruos.

¿Habrá algún momento para canciones en acústico del último disco, Universo por estrenar?

Este último disco es tan de banda que haremos de tirón el álbum. No sé si habrá un momento para algo en acústico del disco anterior pero el repertorio del último disco, que es más psicodélico, se hace con toda la banda.

Es una pena porque he visto en YouTube canciones en acústico del disco y, la verdad, sonaban genial.

Muchísimas gracias, ¡qué bien! Tenemos diferentes formatos para los directos, está guay tener esa variedad. Es bonito ver las canciones de diferente forma. Pero ahora que me lo dices, a lo mejor, incluyo alguna canción en acústico.

Ese giro hacia lo psicodélico, ¿fue algo premeditado o surgió a raíz de colaborar con James, uno de los chicos de Temples?

La preproducción de las canciones la hice yo en casa. El disco anterior, aunque era muy pop, ya tenía momentos que tiraban hacia la psicodelia. Lo que necesitaba ahora era el toque, la ayuda de alguien, que viniese de ese palo. James era perfecto porque me encantaba cómo sonaban los discos de Temples, además produce y mezcla.

¿Le costó mucho cambiar de inglés al castellano en las letras?

En un principio, fue un poco complicado. A veces, quieres hacer algo pero no sale de forma natural. Sientes la necesidad pero no sabes por dónde empezar. Durante el disco anterior, ya estaba escribiendo en castellano. Para ese disco, no entraron esos temas porque no acaba de estar a gusto yo pero en el momento en el que vi la magia de nuestro idioma fue muy bonito y sabía que el siguiente disco iba a ser en castellano.

Cinco años sin publicar, ¿tuvo que ver con la música o con alguna crisis existencial?

Al final, es una mezcla. Sí que tuve un poco de crisis creativa y supongo que venía de una crisis personal. Todos tenemos una etapa en la que es complicado conectar con nosotros mismos, escucharnos y escribir sobre lo que nos pasa. Ponerme con el castellano me ayudó a romper con ese bloqueo creativo. Eso se mezcló con una gira muy larga del anterior disco. Giramos muchísimo. Llevábamos tres años y seguíamos dando conciertos de Chasing ilusions. Intentar escribir entonces era complicado.

Este álbum fue grabado en Londres y Granada. Tal y como están ahora las cosas, parece un sueño.

Sí, ¿quién nos iba a decir que algo así iba a ser tan complicado y que no iba a ser por cosas económicas? Entonces, valoré mucho ir a grabar con James, a su casa, pero ahora lo valoro mucho más. Fue una experiencia preciosa que espero repetir, en cuanto se pueda.

Hay versos que encajan muy bien con el confinamiento y postconfinamiento para personas que quieren volver a empezar o quien sienta daño o vacío. ¿Piensas que tienen conexión?

Yo creo que sí, que tienen que ver porque, al final, a veces, no es necesario un confinamiento para sentirse encerrado en uno mismo. A veces, pasas por crisis que te hacen sentir de la misma manera pero no a causa de la misma razón. En este disco, había mucho de eso.

En el último corte, se esconde Buen ahora, una canción sombría pero con un mensaje positivo. ¿Cuál es su historia?

No todo el mundo la ha escuchado. Esta canción cuenta que hay que disfrutar lo máximo del momento, no preocuparnos de lo que pueda venir.

También habla de monstruos, ¿cuáles son los suyos?

Muchísimos, sobre todo la inseguridad porque hace que todo se vuelva un monstruo. Es un horror, cuando aparece, todo está mal, todo se tambalea.