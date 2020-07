Dani Rovira: "¡Se acabó la quimio!"

Buenas noticias para Dani Rovira. El humorista y actor malagueño sigue dando pasos de gigante en su recuperación del linfoma de Hodgkin que padece. "¡Se acabó la quimio! 8 sesiones y 4 meses entre pecho y espalda. Secuelas: pérdida de pelo, las venas de los brazos duras como bridas y cabeza de hipopótamo (de ésta última no me comentaron nada). Si a alguien más le ha pasado esto, que me escriba, con cuatro que seamos, organizamos un Tragabolas", escribe Rovira en su cuenta de Instagram, en un post que completa una simpática foto de Dani con una cabeza de hipopótamo de goma.

El intérprete anunció el pasado mes de marzo que le había detectado un cáncer, el denominado linfoma de Hodgkin. Desde entonces, y en plena pandemia del coronavirus, el monologuista y actor se ha dedicado a tratarse médicamente y a contar algunos de sus progresos en Instagram y en un programa de podcasts.

A pesar de que los linfomas que tenía han desaparecido, como él mismo explica, todavía tiene que continuar con unas sesiones de radioterapia por precaución. "Esta semana empiezo a afrontar 18 sesiones de radio, una cada día. Aunque los linfomas han desaparecido, los médicos lo han decidido así por cauterizar y precaución". Pero ya ve la luz al final del túnel: "A mediados de agosto, este mal sueño habrá acabado y podré retomar de nuevo 'la normalidad' si es que hay algo normal ya en este mundo".