Érase un chico a un ukelele pegado

El cantante malagueño de ascendencia británica David Rees busca expandir el éxito de De ellos aprendí, su canción estandarte, con más de 140 millones de visualizaciones en YouTube. Buenrollismo, sencillez y capacidad para emocionar, las armas del joven músico .

Si son fans de las películas de Disney y su sonido favorito es el ukelele seguro que han oído a David Rees, un joven que lleva años despuntando en internet gracias a sus covers y mashups de canciones de la factoría animada en su casa y guitarrita hawaiana en la mano. Estos días, con casi dos millones de seguidores en YouTube, lanza su debut discográfico, Amarillo, de la mano de toda una major, Warner.

Rees (Málaga, 1994) nació entre nosotros en el seno de una familia británica, y ha llevado una vida de lo más movida: San Roque (Cádiz), Zafra (Badajoz) y Salamanca han sido algunos de los destinos a los que David Benjamin ha llevado su colección de ukeleles (también toca la flauta travesera y el piano). «Desde un principio fue extraño crecer en una cultura que no es la de mi casa porque mis padres son británicos, entonces su forma de ser y de comportarse es muy británica. Yo creo que mi forma de ser es más británica, pero sí también tengo un poco lo mejor de los dos mundos€ Como español tengo eso de ser muy abierto, muy extrovertido, me encantan las redes sociales. Es una suerte haber crecido con más de una cultura porque me ha hecho tener más posibilidades», ha comentado el músico en una entrevista con Infobae.

¿Les sigue sin sonar su nombre? Métanse en YouTube y tecleen De ellos aprendí. «Hoy voy a hablarte/De mis héroes, que me vieron crecer / Desde el león que se hizo rey/Hasta la princesa que rompió la ley», así comienza el tema, hecha sólo con frases de la infancia del malagueño. Ojo, que la canción, seria aspirante al top del buenrollismo gracias a versos como «La vida no es perfecta para ser maravillosa/Soy una hermosa mariposa/Tu identidad es tu posesión más valiosa/Protégela a toda costa», ha cosechado 140 millones de visualizaciones.

Ahora el músico, al que no le molesta que le llamen el chico del ukelele pero que quiere demostrar más facetas de lo suyo, al margen de los mashups y los homenajes a Disney, ha recopilado en Amarillo las canciones que ha ido publicando a lo largo de la última temporada. Podría haber esperado a que la pandemia se hubiera disipado un tanto para lanzar el disco pero Rees (que se pagó un epé en 2018) ha querido hacerlo precisamente ahora: «Me dieron la opción de lanzarlo en septiembre, cuando ya hubiera habido mucho más aire con lo que ha pasado, pero un poco por el tema de que el disco es un disco bastante optimista, bastante lleno de luz, y porque yo siento que es un disco que ya tenía que haber salido hace muchos meses, entonces sentía que dejarlo para después del verano ya era como, no sé... Al final pensé que era mejor lanzarlo en el momento en que se pueda y que la gente lo disfrute como una salida de esta situación», apuntó a la revista GQ. Todos ellos, «desde niños en colegios hasta gente de 45 años en el Arenal Sound», ya conocen que este chico que «siente más de lo que debería» es honesto, sincero y directo. Con girasoles, mariposas y Mickey Mouse.