"Necesitamos buena música y gente buena, unirnos más"

El Starlite Catalana Occidente ha reservado la velada del 6 de agosto para el arte flamenco. Estrella Morente y Diego El Cigala se subirán a la Cantera de Nagüeles para mostrar su visión abierta y aventurera del jondo. Charlamos con el cantaor, que ha hecho carrera de su gusto por mezclar diferentes géneros y músicas del mundo en once trabajos discográficos. El último, un canto a México, un país que, dice, le abrió los brazos hace ya veinte años.

A Ramón Jiménez Salazar apenas lo conocen sus más allegados. Sin embargo su alter ego, Diego el Cigala, ha pasado a la historia viva del flamenco como el continuador del inolvidable Camarón, a decir de muchos. Gitano madrileño acostumbrado a compartir tablas con nombres como Morente, Mercé o Parrita ofrece en sus espectáculos bulerías, fandangos, cantiñas y un cante jondo capaz de transmitir toda la pureza de su arte en un puñado de canciones. Actuará en el Starlite Festival el 6 de agosto (programa doble con otra flamenca sin miedo a las aventuras, Estrella Morente) para ofrecer un «homenaje a México», en la presentación de su último disco. Pero será mucho más que eso, a imagen y semejanza del propio Cigala.

Con qué se va a encontrar el público en este concierto del Starlife Festival?

Con arte. Voy con piano y voz, para hacer un repertorio por todo lo que yo canto y por los últimos trabajos que he hecho, desde el tango hasta la salsa, y por supuesto con el último disco, Cigala canta a México, una tierra a la que amo profundamente y que me abrió las puertas de su alma y corazón hace más de veinte años, cuando inicié mi carrera.

Sigue empeñado en la fusión.

Efectivamente, sigo haciendo un poco de todo, en el concierto haré un repaso por todo ello y además con mucha ilusión y con ganas de reencontrarme con el público después de todo lo que ha pasado.

¿Será un concierto más íntimo entonces?

Sí, por las normas de seguridad y el distanciamiento. Pero con el piano lo haré más íntimo, me encanta poder hacer maravillas en ese contexto.

¿Cómo le ha afectado al Cigala la oleada de cancelaciones de concietos por el coronavirus?

He tenido que suspender muchísimas actuaciones, me ha afectado mucho como a todo el mundo, pero ahora con esperanza porque ya se va reabriendo todo y poco a poco, con la ayuda de Dios, vamos recuperando el ritmo. Y manteniendo por ello la ilusión, eso no se puede perder nunca.

Parafraseando el título de suanterior trabajo, ¿es El Cigala indestructible?

[Risas] Tenemos nuestros días, pero seguimos trabajando e intentando ofrecer lo mejor posible al público.

¿Qué mensaje quiere transmitir al público en estos conciertos de eso que se ha dado en ellamar la nueva normalidad?

Sobre todo lo que quiero es transmitir emoción con toda la situación que estamos viviendo. Pretendo que se emocionen, que sientan alegría, felicidad, que se conmuevan con la música. Eso es lo que intento.

¿Necesitamos el arte más que nunca?

Yo creo que sí, buena música, gente buena, que nos unamos más, que esto nos sirva de experiencia.