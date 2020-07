Javier Castillo ya tiene aliados para la adaptación de 'El día que se perdió la cordura'

Desde hace meses, Javier Castillo se confiesa "ilusionado y nervioso" por la adaptación a la pequeña pantalla de sus dos primeros libros, 'El día que se perdió la cordura' y 'El día que se perdió el amor', el díptico que hizo saltar a los escaparates de los best sellers a este joven asesores financiero de Fuengirola. Tenía que "morderse la lengua" para no anunciar lo que, por fin, hoy ha podido gritar desde sus redes sociales: DeAPlaneta, The MediaPro Studio y Globomedia, firmas potentísimas del audiovisual patrio, serán los encargados de la versión en imágenes y sonido de los primeros libros del malagueño.

"Estoy nervioso, sin palabras casi, pero realmente ilusionado. Llevamos meses de trabajo a escondidas, reuniéndonos en secreto para perfilar todos los detalles de Jacob, Amanda, Carla, Kate, Steven, Stella y el Dr. Jenkins, para pasarlos a la pantalla y que cautivasen tanto como lo hacen entre las páginas. Al fin ha llegado ese momento en que todo empieza a andar, en que las ruedas giran y ese sueño absurdo de escribir toma una magnitud que nunca antes hubiese llegado a imaginar y del que siempre formaréis parte", ha tuiteado el escritor, quien confía en sus nuevos compañeros de viaje: "La historia de Jacob y Amanda caminará de la mano de dos equipos que realmente saben lo que hacen, que cuidan hasta el más mínimo detalle la historia y no puedo sentirme más tranquilo al dejar en sus manos las novelas que lo han cambiado todo en mi vida".

Castillo, eso sí, supervisará todo el proceso: "Tendré la inmensa suerte de trabajar con ellos en la adaptación, y desde ya os digo que es un proceso tan apasionante y energizante que ya tengo ganas de que veáis el resultado. Merecerá la pena, os lo aseguro".

Una nueva prueba más del éxito fulgurante del escritor, que hace unos días anunció que ya ha despachado 900.000 ejemplares de sus cuatro novelas hasta el momento, incluyendo la reimpresión de la sexta edición de la última, 'La chica de nieve'. "Todo es gracias a vosotros y a vuestras ganas de cambiarlo todo. Gracias, familia, con toda mi alma. Mi corazón descansa en vuestras manos", aseguró Castillo.