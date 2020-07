Dani Rovira regresará al trabajo para contar la historia del Open Arms

El actor malagueño Dani Rovira ya tiene previsto retomar su agenda profesional en septiembre, con el rodaje en Atenas de su nueva película, 'Mediterráneo', un filme que narrará los inicios de la ONG Proactiva Open Arms y en el que el humorista encarnará a uno de sus fundadores, Gerard Canals. Lo ha avanzado en una entrevista en la Cadena Ser.



Rovira ha apoyado en diversas ocasiones la tarea de Open Arms, uno de cuyos barcos ha visitado en diversas ocasiones. Ahora colaborará con ellos contando su historia, desde que decidieron viajar a la isla de Lesbos para rescatar inmigrantes en el mar hasta el primer gran naufragio que atrajo la atención mundial.



Dice el malagueño que este proyecto ha sido uno de los grandes alicientes para acometer su lucha contra el linfoma de Hodgkin que está superando (ha finalizado las sesiones de quimioterapia, ahora está en las de radio). Dani recuerda así el momento en la pesadilla comenzó: "Me noté un bultito encima de la clavícula izquierda, un poco sospechoso que iba a más. Le mandé fotos a unos amigos míos médicos y me dijeron que si no bajaba me fuera al hospital. Hacía dos días que habían declarado el estado de alarma e imagina lo que me apetecía ir al hospital".



Ahora, muy avanzado el tratamiento, el actor se encuentra mucho mejor aunque no puede llevar una vida plenamente normal: "Llevo una vida vampírica. Sólo salgo de casa para pasear o hacer deporte a última hora de la tarde porque no me puede dar el sol por el tratamiento".