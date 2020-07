El Festival de Málaga estrenará el último testimonio de Pau Donés

Málaga Premiere, sección fuera de concurso del Festival de Málaga, ofrecerá en esta 23 edición --del 21 al 30 de agosto-- un abanico de estrenos pertenecientes a diferentes géneros del audiovisual español. Como nuevos nombres, entran en la sección el documental sobre el cantante Pau Donés 'Eso que tú me das', dirigido por Jordi Évole y Ramón Lara, y 'La mort de Guillem', último trabajo de Carlos Marques-Marcet, director que será galardonado con el Premio Málaga Talent.

Completan la sección algunos de los trabajos que ya habían anunciado su presencia en marzo, antes de que la pandemia del coronavirus obligara a aplazar el certamen. Estarán en Málaga la serie 'HIT' de TVE, dirigida por Joaquín Oristrell; y los largometrajes 'Mi gran despedida', de Antonio Hens y Antonio Álamo; '75 días', de Marc Romero; 'Dehesa, el bosque del lince ibérico', de Joaquín Gutiérrez Acha; 'Isaac', de Ángeles Hernández y David Matamoros, y 'A Stormy Night', de David Moragas.

Respecto a 'Eso que tú me das', desde el Festival de Málaga han señalado que es el resultado de una charla entre Jordi Évole y Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo, al que en 2015 le diagnostican un cáncer contra el que lucha durante cinco años. Veinte días antes de morir, llama a su amigo Évole desde el hospital y le dice: "Me quedan muy poquitos días de vida y quiero pasarlos en mi casa de la Vall d'Aran. Me gustaría que subieses, pudiésemos tener una charla, que la grabes y hagas con ella lo que quieras".

Se trata de un documento "único de una persona que supo vivir y morir apreciando la vida en su totalidad, de alguien que, llegado el momento de la verdad, no quiso irse sin dejarnos a todos el testimonio de su agradecimiento", han precisado.

Dirigido por Jordi Évole y Ramón Lara, con guion de Màrius Sánchez, Silvia Merino, 'Eso que tú me das' está producido por Atresmedia y Producciones del barrio, que se ocupa también de las ventas internacionales.

En cuanto a 'La mort de Guillem', han indicado que 27 años después del asesinato de Guillem Agulló, Carlos Marques-Marcet lleva a la pantalla el duelo de la familia del joven antifascista y su lucha por reivindicar la memoria de su hijo.

'La muerte de Guillem' (La mort de Guillem) es una producción de Lastor Media, SUICAfilms y Som Batabat Produccions en coproducción con À Punt y Televisió de Catalunya.

En su cuarta película, Marques-Marcet ha contado con la actriz de teatro Gloria March, Pablo Molinero y los debutantes Yani Collado y Mar Linares. Completan el reparto de secundarios algunos actores de dilatada trayectoria, como el veterano Carles Martínez y Diego Braguinsky.