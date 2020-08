Marta Sánchez se emociona en Starlite Catalana Occidente con la canción 'Resistiré'

Empezaba siendo especial porque su fan y ahora amigo, Dany Cantos, actuó de telonero. Una bonita historia que demuestra la calidad humana de Marta Sánchez. La relación entre ambos se estrechó cuando Cantos realizó el videoclip de la canción benéfica de la Fundación Starlite 'Un solo corazón' que Marta Sánchez compuso durante el confinamiento para recaudar fondos destinados a la confección de mascarillas.

Aunque la noche estuvo plagada de momentos memorables, el más significativo fue el que protagonizó Marta en los bises cuando, luciendo un espectacular vestido rojo, interpretó 'Resistiré', la canción que se convirtió en un himno durante el confinamiento y que toda España cantó en sus balcones tras los aplausos a los profesionales sanitarios, a modo de mantra por la resiliencia ante la adversidad.

Significativo también fue el momento en el que la cantante recordó a su padre con la canción de Barbra Streisand, 'Papa, can you hear me'. "Falleció hace 22 años, pero le echo muchísimo de menos y fue él quien me enseñó el amor por la música. Siempre me dijo que tanto la voz como la nariz de Streisand son perfectas".

Marta, que no pudo evitar las lágrimas, se confesó "muy emocionada, no sabéis lo que se echa de menos esto. Valoro tanto que hayáis venido... Hay gente que no se atreve a salir de su casa y que estéis aquí significa mucho para mí. Os quiero".

Al igual que toda una sociedad, Starlite Catalana Occidente ha dado un paso adelante y con valentía, compromiso y rigor sanitario ha apostado por la vuelta de la música en vivo con una edición reducida en espacio y aforo, pero con el mismo espíritu de pasión por la cultura. El Plan de Seguridad elaborado por la organización contiene amplias medidas sanitarias que van desde el acceso y salida escalonada del Auditorio, hasta la señalización de itinerarios de circulación para los asistentes, pasando por el uso obligatorio de mascarilla o la reducción de aforo.

Tal ha sido el nivel de exigencia de este plan sanitario, que el folleto con toda la programación del festival que se reparte cada noche en el recinto a los asistentes ha sido elaborado con barniz antimicrobiano que, con la luz natural o artificial y el oxígeno, activa una acción esterilizante.

Esta 'nueva normalidad' de medidas higiénicas necesarias para poder celebrar un evento de las características del festival boutique más importante de Europa no elimina el deseo del público de ver a sus artistas favoritos sobre el escenario ni de compartir con ellos el momento especial de comunión que se produce al cantar al unísono un tema especial. Porque antes del 'Resistiré', Marta Sánchez ya se había metido en el bolsillo a sus seguidores 'Con solo una mirada' y con otros grandes éxitos de su extensa carrera como 'Soldados del amor', 'Deseperada' o 'Vivo por ella'.

Fiel a su estilo, derrochó torrente de voz y un impecable look de blanco inmaculado que solo abandonó para los bises. Tras el primer cambio de ropa apareció ataviada con un vestido blanco y un ramillete de nardos que hizo llegar a su amiga Carmen (sentada en el palco), "porque ha pasado probablemente un confinamiento más duro que todos nosotros juntos. En ese periodo recibió diez quimioterapias. Te admiro mucho, amiga".

Y así, de emoción en emoción, se fue llegando al final de este recital en el que Marta Sánchez estuvo acompaña a los coros por Cristina López y al piano por Adrián Solla. "Starlite Catalana Occidente es muy estricto con las medidas de seguridad y a mí no se me ocurriría pedir que os quitéis las mascarillas. Aunque me encantaría ver vuestras sonrisas, los ojos a veces hablan mucho más que las sonrisas y en los ojos se ve un brillo muy bonito", decía Marta Sánchez con sus propios ojos vidriosos en el que ha sido el concierto con más corazón de lo que llevamos de festival Starlite Catalana Occidente 2020