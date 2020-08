"Es muy chulo descubrir cosas de tu tierra gracias a tu trabajo"

A Fran Perea (Málaga, 1978) es inevitable relacionarle con aquel chaval de la mítica serie Los Serrano. Y él no reniega de ello. Pero mucho ha llovido en forma de series, discos , cine y obras de teatro. Kosta ha revivido la conexión que tiene con Finlandia, donde es toda una estrella porque allí triunfó la ficción de Antonio Resines y Belén Rueda.

Sorprende un nordic noir rodado en la Costa del Sol. ¿Qué pensó cuando se lo propusieron?

Pensé que soy muy afortunado de participar en proyectos como estos en los que hay detrás gente de tanto nivel. Aparte de todo lo demás: poder trabajar en otros idiomas; en Málaga, mi tierra... Son tantas cosas que pensé: «¡Qué suerte, por Dios!»

Uno se pregunta, ¿qué hace un chico como Fran en un lugar como este? Pero resulta que tiene una importante conexión con Finlandia. ¡Allí es toda una estrella!

Los Serrano se exportó a muchos países. En la mayoría se emitió en versión original con subtítulos y en otros hicieron sus propias versiones. Finlandia fue uno de los países en que se vio la serie original. Insistieron mucho en que fuéramos a visitarles, pero no pude hasta el 2008. Incluso Warner Finlandia editó mi primer disco allí e hicimos promoción de conciertos. Esta profesión nunca sabes por dónde te va a salir. Para mí, eso de poder conocer otras culturas, otros países, gracias a tu trabajo es una gran suerte.

Kosta se presentó en febrero en Finlandia. ¿Allí sí que pudo ser de forma presencial?

Sí. Y de aquí fuimos María Romero y yo. Estuvimos una semana en Helsinki y nos reencontramos con el equipo finlandés. Habíamos hecho tan buenas migas aquí, que eso es algo que se puede mantener en el tiempo. Y estuvimos con la prensa. Luego nos hemos ido enterando de la buena acogida que ha tenido la serie en la tele pública de allí, y que ha logrado audiencias muy altas.

Por suerte, eso fue justo antes de explotar la pandemia.

De hecho, el primer caso europeo de coronavirus fue en Finlandia y estábamos nosotros allí.

Pese a esa conexión finlandesa, ¿le resultó muy complicado trabajar con Ritta Havukainen, una actriz de peso en su país, por tener allí otro modo de hacerlo?

Al principio vas con mucha prudencia. El primer link que tengo con ellos es Marja Pyykkö, la directora, que vino a España a hacer pruebas y nos entendimos muy bien. Y eso facilitó que, cuando nos fuimos a Málaga a ensayar, como Marja conocía a Ritta muy bien, enseguida fluyera todo. Y pude comprobar que es una grandísima profesional y persona. No hay que tenerle miedos. relacionado con la cultura en general, y eso nos hace tener aún mayor esperanza.

Andrés Villanueva, su personaje, es un policía de una ciudad relativamente tranquila, que está inmerso en una profunda apatía. Y entonces llega el huracán Luisa.

Cuando empieza la serie está, como se dice vulgarmente, en la mierda, en los infiernos. No entiende por qué está vivo. La vida no tiene sentido para él. Ese es el punto de partida del personaje y a partir de ahí todo lo que venga es bueno, porque todo puede ir a mejor.

Poco a poco irá resucitando...

Sí. Se empieza a implicar más en este caso y a través de su profesión va a ir viendo un poco la luz. Y luego tiene esos personajes que le van alimentando: Luisa e Hilkka. Uno de los grandes aciertos de esta serie es que habla de sentimientos como el de pérdida. Están muy bien escritos los personajes. Más allá del thriller, hay algo en estos personajes que hace que te apetezca saber qué les pasa. Y está todo muy bien contado.

Luisa achaca esa desgana a que los andaluces no trabajan mucho. Pero él no entra en el juego.

Los grandes tópicos, sí. Andrés es un tío que se traga todo. Es un andaluz atípico.

¡Qué maravilla ese contraste de una serie negra en un sitio tan luminoso como Fuengirola!

Sí. Es un nordic noir, pero se saca de esos colores o ambientes a los que nos tienen acostumbrados las ficciones escandinavas. Y luego hay ese choque de culturas, ese sentido del humor que predomina en la serie, cómo cambian los personajes a lo largo de ella... La serie tiene muchos contrastes y muy bonitos.

Como malagueño sabría que en Fuengirola hay la mayor colonia de finlandeses fuera de su país...

En Málaga sabemos que en la costa hay diferentes colonias: de ingleses, de alemanes, de finlandeses... Pero lo que he descubierto con la serie es hasta qué punto tienen todo organizado. Tienen un afincamiento muy potente. Es muy chulo descubrir cosas nuevas de tu tierra con tu trabajo gracias a la visión de otros.

Cree que ya no tiene nada que ver con el chaval de Los Serrano?

Seguro que tengo que ver con aquel personaje. Es uno de los más importantes que he hecho en mi carrera y gran parte del público me conoce por eso. Me lo tomo con mucha tranquilidad. El camino se hace caminando. Tengo la suerte de hacer muchas cosas y considero que he ido evolucionando como actor y creciendo. Esas son mis credenciales.

Qué le ha parado la pandemia?

La intención era cerrar el proyecto del libro y el disco Viaja la palabra con un concierto, pero no pudo ser. Por suerte, surgió el rodaje de la segunda temporada de El vecino (Netflix) durante la cuarentena. Lo bueno es que me puedo dedicar a varias cosas y lo audiovisual empieza a despegar. Pero el teatro y la música es lo primero que se paró.

Y si vuelven esos espectáculos, será con el aforo reducido.

Eso solo lo podrán hacer los teatros públicos. Yo soy socio de los Teatros Luchana y algunos hemos sido partidarios de esperar, porque levantar el telón así era complicado.