Fernando Francés abre su hotel en el Centro

Cuatro años después, uno de los más acariciados proyectos de Fernando Francés, exdirector del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga y exsecretario general de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía, ya es una realidad. Abre sus puertas en pleno centro, en un inmueble del siglo XIX que da a dos calles señeras, Madre de Dios y Álamos, el Museo. Apartamentos con Arte, un hotel "rodeado de arte, diseño y la historia de la arquitectura".

Se trata de "30 apartamentos con servicios de un hotel de 5 estrellas amueblado con originales del Movimiento Moderno de mitad del siglo XX (Le Corbusier, Alvar Aalto, Eames, Frank Gehry)". Además, cada una de las estancias "está dedicada a un artista andaluz contemporáneo con obra original preparada ad hoc", por lo que "el hotel es un auténtico museo del arte andaluz y del mundo, con más de 350 piezas en total". "Quien visite la ciudad por sus museos ya tiene además otro museo donde vivir y disfrutar de una experiencia única en el mundo", se enorgullece su responsable.

Hace unos meses, IU-Málaga Para La Gente denunció que Francés habría logrado irregularmente la subvención que obtuvo del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) del Ayuntamiento de Málaga para rehabilitar los dos edificios que componen El Museo al iniciar las obras de reforma en estos inmuebles antes de que se le concediera la subvención, en febrero de 2018 , lo que vulnera la ordenanza que regula la concesión de estas ayudas y que señala explícitamente que para ser beneficiario «es condición indispensable que la actividad objeto de subvención no haya comenzado». La Consejería de Cultura de la Junta acabó finalmente autorizando las obras de rehabilitación de ambos edificios, en octubre de 2018, al entender que las demoliciones, pese a no estar autorizadas, no suponían ninguna modificación de los elementos estructurales de los edificios.

Recordemos que el exdirector del CAC Málaga tiene pendiente la sentencia del caso Invader. La Fiscalía ha pedido una multa de 36.000 euros para Francés y Franck Anthony Slama, el artista conocido como Invader, por un delito continuado contra el patrimonio histórico, por las cerámicas instaladas por el francés en diferentes Bienes de Interés Cultural de Málaga.