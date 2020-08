Alberto Jiménez, de Miss Caffeina: «Nuestro sector está muy acostumbrado a pelear»

Hablamos con Alberto Jiménez, cantante de Miss Caffeina, sobre el momento de la banda, que se ha convertido en una de las más importantes del panorama nacional.

Miss Caffeina tenía prevista una gira este año, además de su participación en numerosos festivales de verano, pero el maldito coronavirus ha dado al traste con los planes. ¿Cómo lo encajan?

Lo encajamos con resignación, porque sabemos que es la única manera de velar por la salud de todo el público y la nuestra. No vamos a negar que es una situación decepcionante, pero la única manera de seguir es adaptarnos. Para ello hemos preparado un repertorio acústico que es más idóneo para el tipo de recintos y aforos. Es raro ver a la gente sentada separada y cantando con mascarillas, pero nos lo tomamos como una experiencia más.

¿Son especialmente positivos a la hora de afrontar las adversidades?

Yo creo que sí, que nos adaptamos rápido a las situaciones e intentamos sacar algo positivo de todo. De hecho estamos disfrutando mucho esta gira. Poder tocar en una situación así es un regalo.

Hace unos días anunciaron la gira Unplugged, un nuevo tour que se desarrollará en lugares con un aforo reducido. ¿Cambia el formato para adaptarse?

Hemos adaptado el formato. Es un show mucho más íntimo y sencillo, donde las canciones son las protagonistas, sin grandes alardes ni puestas en escena. Es algo que hacía mucho que no hacíamos y que el público también agradece, es una experiencia mucho más íntima.

¿Había mono de escenario?

Había mucho mono, porque teníamos preparada la segunda parte de nuestra gira, que empezaba en marzo y terminaba en noviembre, y cuando tuvimos la duda de si íbamos a poder tocar, todo lo que estamos haciendo es como un extra con el que no contábamos hace unos meses, así que imagina la ilusión y las ganas.

¿Oh Long Johnson es un disco de cambios? ¿Cuáles son los más destacables? ¿Qué nuevas vías exploran en este álbum?

La idea de producción del disco era totalmente diferente a los anteriores. La premisa era «menos es más». Queríamos un disco sin exceso de instrumentación, donde todo lo que sonase fuese más memorable, y, sobre todo, darle más importancia a la voz y los arreglos vocales. También creo que hemos tocado temáticas más personales, menos universales. Aunque es una paradoja, porque cuanto más personal sea, la gente se identifica más fácilmente, y se convierte en universal.

Ha salido un EP que contiene la versión de Reina con Rozalén, la versión en portugués, Rainha, y una versión a voz y guitarra. ¿Cuál es el motivo de esta revisión de Reina? ¿Y lo del portugués apunta a un intento de expansión por el país vecino?

Hace un tiempo hice la adaptación de Reina al portugués por probar, porque estaba estudiando el idioma, y mi novio es portugués y tengo mucha relación con el idioma. La toqué en uno de los directos que hicimos durante el confinamiento, y a la gente le encantó, así que pensamos en sacarla como extra del single. Sería genial poder probar e ir a tocar a Portugal. Ojalá, es un país que nos encanta y que tiene una cultura musical brutal.

¿Alguna anécdota de esta nueva gira que podáis contar?

A veces se crea un poco de confusión, porque al llevar in ears en los oídos para escucharnos, estamos aislados y, como la gente lleva mascarilla, no sabemos si cantan, si se saben nuestras canciones o no, así que de vez en cuando nos quitamos un auricular para hacer check y saber que, efectivamente, la gente está disfrutando.

¿Preocupados por la situación de la industria musical?

Preocupados. Porque al final es el último sector, junto a los teatros, que va a volver a la normalidad más absoluta. Este tipo de gira está muy bien, pero no es muy sostenible para artistas y promotores, es un parche. La incertidumbre es lo que peor se lleva, pero es un sector que está acostumbrado a pelear, así que estamos preparados para ello.

¿Eran de los que salíais al balcón a cantar o a aplaudir?¿Han descubierto alguna habilidad escondida durante el encierro?

Salíamos cada día a aplaudir, y hemos estado muy ocupados creando contenido para nuestros seguidores que estaban en casa encerrados. No sé si hemos aprendido algo nuevo. Hemos hecho más de lo que nos gusta y nos mantiene entretenidos y activos. Tres meses en la vida de alguien, si lo piensas, no es casi nada, a nivel personal. Si hablamos del económico es otra historia.

La lista de 'singles' española ha sido ocupada por artistas de reggaeton. ¿El apogeo de lo urbano les interesa?

Creo que no hay que mirar nunca con desprecio o por encima del hombro la música que no entendemos. Si conecta con tantísima gente, por algo será. Eso sí, cuando solo se da espacio a un tipo de música, tenemos un problema. Las listas de éxito es una cosa, pero el apoyo a todo tipo de música debería ser una prioridad.