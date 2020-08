El regreso de Brinkmann

La muestra se completa con catálogos y documentos procedentes de la biblioteca personal del autor.

Hacía demasiados años que uno de los artistas malagueños más prestigiosos e inquietos no exponía en su propia ciudad. Afortundamente, Enrique Brinkmann vuelve a mostrar obra nueva en su tierra y ha elegido la Casa Gerald Brenan en Churriana para reencontrarse con sus paisanos. Litografía reciente (2014-2019) está formada por una docena de láminas inéditas de gran formato creadas por Brinkmann (Málaga, 1938) entre los años 2014 y 2019.

A través de estas obras, el artista malagueño representa múltiples posibilidades entre figura y fondo y se sumerge en el territorio inexplorado del vacío absoluto a través de un formato novedoso en su trayectoria. «La litografía la he trabajado menos que el grabado, con el que me he volcado siempre mucho», reconoce Enrique Brinkmann. «Me hace muy feliz esta exposición en la Casa de Gerald Brenan. Se trata de una persona a la que creo que admiramos todos», comenta Enrique Brinkmann sobre su regreso expositivo a Málaga tras un lustro de ausencia voluntaria.

En el primer bloque de la muestra, Brinkmann establece en la Casa Gerald Brenan «un diálogo entre vertical y horizontal, filamentos y grafismos, manchas y puntos», según señala Marta del Corral, comisaria de la exposición. «En mi obra no hay un estilo definido, sino una coherencia», explica Enrique Brinkmann de forma sucinta sobre su trabajo. Lo que puede verse en Churriana son ocho litografías de 2014 y cuatro de 2019, todas ellas salidas del taller del Prado en Madrid, donde Brinkmann ha creado muchas en estos últimos años. «He seleccionado estas doce, que son un poco una síntesis de lo anterior», recalca el artista.

Catálogos y documentos



La exposición se completa con una serie de catálogos y documentos procedentes de la biblioteca personal del artista, seleccionados por él mismo, y entre los que cabe destacar portadas para la revista Espiral, o colaboraciones con autores tan destacados como José-Miguel Ullán o Severo Sarduy. También se exhibe una pieza audiovisual en la que el propio Brinkmann explica aspectos de esta exposición. Y por último, el arquitecto y Doctor en Teoría del Arte José Ignacio Díaz Pardo es el autor de los textos de sala que serán recogidos en un futuro cercano en el catálogo expositivo.

Litografía reciente (2014-2019) estará en cartel hasta enero del 2021.