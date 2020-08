A falta de vacuna, buenas son películas

El Festival de Málaga fue valiente cuando, recordemos, a sólo tres días de la apertura de su vigésimo tercera edición, en ese lejanísimo marzo, tuvo que tomar la decisión más amarga pero a la vez más cabal de todas: había que coger la alfombra roja recién desplegada y asumir que la película que nos tocaba vivir en esos meses no daba para una escena de flashes, sonrisas y vestidos de gala. Fue la primera gran cita cultural del país en determinar lo que ahora, a toro pasado, con la desgracia más que sufrida, parece obvio pero entonces no lo era tanto: la salud tenía que estar por encima de cualquier otra consideración. Hoy también será de los primeros grandes acontecimientos de la agenda nacional en plantarle cara al coronavirus mandando dos mensajes nítidos: el primero, que la cultura es segura, que no se han producido brotes en el desarrollo de conciertos, funciones y proyecciones; y el segundo, que el cine nos ha enseñado a vivir más y mejor y que aquí y ahora es cuando empezaremos nuestro futuro inmediato. Porque, como dijo el director Lucien Bourjeily, «cuando la vida estrangula lentamente nuestra quintaesencia, el cine vuelve a conectarnos con nuestro verdadero yo oculto, con el niño deslumbrado dentro de nosotros, con el escritor, con el soñador, y nos permite tomarnos un momento para reflexionar y desafiar nuestra percepción del mundo».

Juan Antonio Vigar, director del certamen malagueño, ha sido el hombre que ha tenido que tomar las decisiones duras. Sí, en plural, porque la de la celebración que hoy comienza tiene sus muchos detractores: con los datos de contagios preocupantemente al alza de las últimas semanas, bastantes malagueños no entienden que no se haya dejado el cine para mejor ocasión, como sí se ha hecho, por ejemplo, con la Feria. Vigar tiene la respuesta a ese argumento: «Todo camino tiene diferentes estaciones de paso. En cuanto a la situación sanitaria, aún estamos lejos de la estación término, por lo que debemos aprender a convivir con el virus, a gestionar nuestro comportamiento social dentro de las limitaciones establecidas por las autoridades sanitarias. Pero todo ello, sin olvidar que se puede vivir casi sin límites dentro de esas limitaciones, que otra cosa sería no vivir y que nuestro mundo necesita seguir latiendo para ganar futuro. En ello la cultura es siempre el mejor impulso posible, el reactivo más eficaz», escribió en su blog. Crean a este hombre prudente y sosegado: sabe perfectamente de lo que habla cuando habla de tirar hacia adelante.

El equipo del Festival de Málaga ha diseñado un formato de circunstancias, adaptado a la realidad cotidiana del coronavirus. No se desplegará la alfombra roja frente al Teatro Cervantes para que los y las fans del cine español desaten sus pasiones (una de las grandes señas de identidad de nuestra cita) pero sí se organizará un photocall en los salones del Gran Hotel Miramar, para que los equipos de las películas de la Sección Oficial y los diversos invitados participen en la fiesta del cine español. Y se instalará una gran pantalla en la plaza de la Constitución desde la que se podrá seguir todo lo que acontezca. Se eliminarán todas las actividades que supongan aglomeraciones, no habrá fiestas (adiós, por este año, a esa tradición de tantos malagueños de ingeniárselas para buscar una invitación para las paris), se reducirá al 65% el aforo de las proyecciones y se implementarán las medidas higiénico-sanitarias pertinentes que ya son moneda común en las salas de exhibición y teatros de todo el país desde hace semanas.

Sí, se han caído algunas películas (aunque se ha mantenido el 80% de la Sección Oficial, prueba del compromiso del sector con su amigo malagueño) y habrá ausencias, como las de Gael García Bernal (Premio Málaga) y Javier Fesser (Biznaga de Honor), pero continúa en pie el grueso de los homenajes y premios ya anunciados (Tatiana Hernández, Arturo Ripstein, Carlos Marques-Marcet, Kiti Mánver y Óscar Martínez). «Hasta ahora todo indica que habrá una notable afluencia de invitados y también de medios de comunicación. Todo el mundo considera que es muy importante que se celebre el Festival de Málaga», apuntó Vigar en la presentación de la remozada edición. Quienes también vendrán serán los directores de los festivales cinematográficos más importantes del país: todos quieren ver cómo se harán las cosas en este reencuentro del sector audiovisual para tomar nota.

No ha debido de ser fácil para la organización buscar un plan B viable manteniendo la marca registrada del certamen,esa euforia, cercanía y calor que nos han sido vetados por la Covid-19: sin esas citas de evento social, sin alfombra roja está claro que será todo menos festival, que Málaga será menos Málaga; pero quién sabe si al final estas limitaciones nos recuerdan el propósito fundamental de esta cita, la de congregarnos en torno a un cine, el nuestro, el español (y en español), que necesita un marco de protección, promoción y difusión muy específico. Porque, a veces, eso del glamour, las etiquetas de los modelitos y los peinados más o menos imposibles pueden despistarnos y a muchos otros a ataques injustos y desabridos a una industria que es, ante todo pero no sólo, cultura.



Recordaba el crítico Roger Ebert lo que François Truffaut le dijo una vez a Gene Siskel: que la vista más hermosa en una sala de cine es caminar hacia el frente, darse la vuelta y mirar la luz de la pantalla reflejada en las caras vueltas hacia arriba de los miembros de la audiencia. Hoy podremos volver a ver algo así pero con mascarillas debajo de las pupilas. No taparán el brillo de los ojos ante una pantalla que proyectará y, al final, nos proyectará a nosotros mismos, nuestros sueños, miedos y ambiciones a través de un puñado de historias.

La primera de ellas, la de hoy, La boda de Rosa, de Icíar Bollaín, es la de una cuarentona que decide dejarlo todo, tomar las riendas de su vida y cumplir sus sueños personalísimos. «Puede que no podamos cambiar radicalmente, pero todos al menos sí tenemos que saber lo que nos gustaría», reflexionó en El País la directora, para quien la pandemia ha añadido una capa de significado más a un filme que, dice, «cuenta cosas serias con risas». Quizás sea eso justo lo que necesitamos en estos momentos del que es posiblemente el sentimiento más humano de todos, la zozobra: hacernos preguntas difíciles y duras, al tuétano del asunto, pero sin severidad, con una sonrisa cómplice.

Después vendrán más historias, más películas, las de David Trueba (A este lado del mundo), Esteban Crespo (Black beach), Pilar Palomero (Las niñas), Víctor García León (Los europeos) y Achero Mañas (Un mundo normal: ¡pocos títulos de película, de sólo tres palabras, resumen tan bien las aspiraciones de un planeta entero!), entre muchos otros filmes de la Sección Oficial. Algunos serán, no lo duden, mejores que otros pero esta temporada todas, todas las cintas proyectadas tienen un valor añadido: verlas, incluso la peor de todas, supone una pequeña gran victoria, personal y social, contra el detestable virus y, sobre todo, ese miedo al miedo que a veces tanto nos paraliza estos días.