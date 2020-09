"La credibilidad en la música es difícil de conseguir"

Como muchos colegas, la gira que tenías prevista, con una banda de mujeres, se ha ido al traste. Toca reinventarse.

El plan inicial era hacer una gira con cinco músicas pero lo hemos tenido que aplazar por la pandemia y hemos ido a un formato más reducido, más pequeño, para este verano, solamente con batería y teclado. Es un formato un poco extraño pero está bastante conseguido. Estamos muy contentas porque a la gente le está gustando mucho. Yo estoy superagradecida de poder hacer estos conciertos este verano, es la primera vez que estoy cantando mis propias canciones, defendiendo mi propio repertorio en mi nombre. De la gira grande, que empezaba en octubre, ya hemos cancelado en Madrid y no sé cuantos más se van a cancelar por el cierre de las salas de conciertos. Así que vamos a intentar alargar estos conciertos de verano.

¿Optar por una banda sólo de mujeres es una postura política?

Es la voluntad de ir acompañada de mis iguales. Tu ves las artistas mainstream y casi siempre son artistas muy jóvenes con músicos con mucho recorrido, mucho más mayores, y es una imagen un poco extraña. Aparte de que hay mucha menos visibilidad de las músicas de este país de la que debería haber. Habrá más en un futuro. Y me apetecía compartir esta experiencia con gente de mi edad que está en la misma onda. Que seamos todas mujeres es una energía súper guay. Es una convergencia de muchas cosas, me apetecía un montón, por naturaleza, es una cosa muy orgánica.

Pasaste por Operación Triunfo 2018 pero has conseguido desligarte de esa imagen. Cuando se habla de ti nadie añade lo de «triunfita», que no es fácil.

Pues no lo sé. Yo sabía que esa etiqueta iba a estar ahí porque ha pasado siempre. No creo que sea malo, es una experiencia que viví, que me enseñó un montón y me dio cosas buenas y no quiero renunciar a ello. Creo que vale más el trabajo que hagas después, que la gente diga, vale, es triunfita pero tiene un proyecto interesante y es una currante. Yo salí, tenía claro lo que quería, me puse a trabajar un montón y parece que la gente ha visto que no soy una niña de programa de televisión y que tiene algo más que ofrecer. Que me lo preguntes y me lo digas me alegra mucho.

¿Ha sido difícil defender tu trabajo después de pasar por el programa?

No sé si habría sido más o menos difícil en otras circunstancias. Yo tenía muy claro lo que quería hacer. Bueno, tuve una temporada de pensar, jo, la gente creerá que soy un meme, una broma, que asocien el momento OT como algo cutre, prefabricado. Sí que ha sido duro en el sentido de que ahora me toca convencer a la gente de que estoy aquí porque curro mucho, porque creo que tengo algo que decir y que hacer. Cómo se me ve desde fuera es algo que yo no lo puedo controlar ni puedo estar todo el rato pensando en eso porque sino me condiciona a la hora de crear y componer. La credibilidad es algo difícil de conseguir y he pensado mucho tiempo que en la industria creerían que era una pringada, pero por lo que me dice la gente creo que estoy dando los pasos acertados.

Colaborar con músicos de la escena indie como Guitarricadelafuente ha reforzado tu imagen.

También he hecho cosas con Mori y Marem Ladson, fue una cosa natural, como tener una banda de mujeres. Son gente cuya música me ha inspirado, con su música me he sentido muy conectada, no ha sido nada estratégico, me gustan lo que hacen, me inspiran, es muy orgánico, natural y puro.

¿Como definirías tu música? Se te ha comparado con Billie Eilish...

Eso fue en los inicios y lo puedo entender. En el segundo ep ya se diferencia más el sonido, está más definido. Nos alimentamos de muchas referencias, que van cambiando y con el tiempo vas descubriendo cosas nuevas que te inspiran, que adaptas. No sabría decirte en qué estilo encajarme porque ahora estamos en un punto en que los géneros musicales, la música que hace cada artista coge cosas de diferentes géneros y estilos y de esa mezcla hace algo propio. ¿Mi estilo?, yo diría pop sintético pero también con cosas organicas, no lo sé la verdad, yo diría synth pop mezclado con canción de autor.

Tu música tiene un espectro de público amplio, incluso adulto, entre otras cosas porque no se observan tópicos juveniles.

Yo hago lo que me gusta y no me pongo condicionantes. Yo soy muy consciente últimamente de las cosas que funcionan como las matemáticas, pero si no entra en lo que yo siento pues no lo hago, aunque igual en algün momento me da por hacerlo y me subo a algún carro.

¿Te has sentido presionada para hacer algo más comercial?

Hasta cierto punto. Siempre piensas en tener un mega hit que lo pete comercialmente, pero yo pienso que si tiene que entrar en la radio entrará y, si no, no pasa nada, yo solo quiero estar contenta con la música que hago y que el feedback sea lo que tiene que ser. No voy a ponerme metas que no necesito porque sería limitarme a mí, a mi creatividad y a mi paz interior.