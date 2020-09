Vanesa Martín lo apuesta todo al siete

Estreno musical. La cantante y compositora inicia el viernes la preventa de su nuevo álbum, Siete veces sí, su séptimo trabajo de estudio, un disco nacido del productivo proceso de autoexploración en el que se zambulló durante el confinamiento por la Covid-19. La malagueña ha lanzado su primer adelanto, Y vuelo, una nueva confesión íntima para la libertad individual.

Dice Vanesa Martín que este «tiempo de espera» por la pandemia le resulta «inquietante pero también inspirador»: «Ahora el olor a lluvia me sabe a algo nuevo», resume. Lo cierto es que sí son días de estreno para la cantante y compositora malagueña: este viernes se inicia la preventa de su próximo disco, el séptimo, Siete veces sí.

«Siete veces sí volvería a empezar de nuevo. Siete veces sí, soñar sin censura. Siete veces sí, un corazón libre. Siete veces sí, la familia que tengo. Siete veces sí, cada concierto y sus improvisaciones. Siete veces sí, la vida en su máxima expresión». Así explica Martín el porqué del título de su nuevo larga duración, un trabajo, por tanto, de reafirmación, de renovación de los votos consigo misma, de consolidación de lo ganado en estos días tan marcados por la incertidumbre.

Confinamiento

La irrupción del coronavirus en nuestras vidas supuso para Vanesa que todos sus planes profesionales tendrían que ir al cubo de la basura,. Pero la malagueña lo tuvo claro: era el momento de coger la guitarra, el bolígrafo y el cuaderno y ponerse a componer, sin prisas pero con dedicación, el repertorio de su séptimo trabajo.. Falta escuchar el disco en su integridad, pero tenemos alguna que otra pista, como Y vuelo, el primer sencillo, el de adelanto. «¿Cuántas veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia? / Que de todo lo vivido me quedara con lo que me hace crecer / ¿Cuántas veces me he buscado a media noche entre cada arruga tonta de mi cama? / ¿Cuántas veces he querido resolverme y volver a volver?», canta en la canción, una nueva confesión intimísima para su amplio catálogo de serenatas por la libertad.

Es la primera noticia que tenemos de Vanesa Martín desde Un canto a la vida, el tema que lanzó en pleno confinamiento para recaudar fondos cara a conseguir material sanitario para personas especialmente vulnerables a la Covid-19. Fueron días, los del Estado de Alarma, muy productivos para la autora: «Estoy aprovechando el tiempo súper bien y con cero presión porque está todo a un ritmo mucho más lento. Me estoy nutriendo por dentro», confesó en una entrevista con Cadena Dial.

Curiosamente, cuando presentó su anterior álbum, Todas las mujeres que habitan en mí, a finales de 2018, Vanesa Martín anunció que iba a detener un tanto su carrera: «Después de este disco voy a parar mucho tiempo. Me voy a tomar mi año sabático al cien por cien». El stand by provocado por la Covid-19 le llegó, por tanto, en el momento justo, y ha propiciado un proceso de búsqueda, de exploración en sus sentimientos y entrañas cuyo resultado se titula Siete veces sí, y que espera sea la banda sonora para sus fans en estos días en que «todo es diferente y todo es cambio».