Macarena Rey: "Será una edición de Masterchef muy sorprendente y potente"

¿Qué novedades presenta la nueva edición de MasterChef Celebrity?

Es muy diferente a todas las otras, creo que la participación de deportistas como Perico Delgado, una política que ha sido ministra, diputada y presidenta al Congreso que es a la vez un personaje muy potente, con mucho carácter, muy peleona y una muy buena cocinera, junto a un cómico talentoso como Flo, la soprano Ainoha Arteta, jóvenes actores, y demás, hacen una mezcla muy buena. Va a ser muy sorprendente para todos, siempre hay algún giro en la mecánica, en las pruebas, pero el formato es el mismo.

¿Le ha cambiado mucho la forma de grabar con los protocolos de la Covid-19?

Hemos cambiado el protocolo totalmente, intentando que afecte lo menos posible al programa, pero todo es más difícil y más lento.

¿Son malos tiempos para los proyectos televisivos?

Sí, las cadenas no tienen los ingresos publicitarios que han tenido antes de la pandemia, esto conlleva recortes en contenidos, por eso es muy importante consolidar los formatos que tienes ya vendidos porque es muy difícil vender ahora.

¿Que sensación le produce reunir a jóvenes, padres y mayores frente a la pantalla para ver un programa que produce?

Hemos conseguido reunir alrededor de la televisión a varias generaciones y eso es algo que la gente nos agradece mucho. Que se junten abuelos, padres, hijos y nietos para ver un programa es algo muy bonito y la gastronomía es algo que une. En torno a la mesa celebramos todo.

¿La gente se ha refugiado en la cocina con la pandemia?

No había ningún sitio adonde ir, hemos notado ese repunte de gusto por la cocina con excelentes resultados en la última temporada.

¿Soñó con tener una audiencia récord en estos tiempos?

Es algo que no podíamos imaginar. Llegamos a un 32% de audiencia en la primera edición hace ocho años y con la llegada de las plataformas no es lo mismo, la audiencia se ha visto muy afectada, pero todavía tenemos una audiencia extraordinaria. Estamos contentos.

En un mundo de productores una mujer se ha colado en primera línea ¿Cómo se siente?

No soy la primera, hay muchas mujeres como yo, nunca he notado la diferencia entre hombres y mujeres. Siempre he sentido que nos tratábamos de igual a igual. Disfruto muchísimo de mi trabajo y creo que si lo haces bien da igual si eres hombre o mujer.