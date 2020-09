Bailar en tu casa para ayudar a quien más lo necesita

United Evenings es el título escogido por Anselmo Alarcón para esas tardes musicales en las que se mezcla el dance y las causas benéficas, sin que nadie salga de su habitación. Para este viernes ha convocado a otros grandes boquerones de la cabina, Germán Brigante y Juanma Sánchez. Un auténtico trío de ases para demostrar que la música electrónica, detrás de tantas acusaciones de insolidaridad en tiempos de pandemia, también puede ser la banda sonora perfecta para echar una mano.

M.E.M.O., o sea Anselmo Alarcón, es un DJ de buenas ideas. Una de las últimas, además, es muy útil y de agradecer: organizar eventos online, sesiones musicales de monitor a monitor, para recaudar fondos con destino a Save The Children. Las ha llamado United Evenings y ya va por la segunda, que, además, será muy especial: ha invitado a otros dos grandes malagueños de la cabina, Germán Brigante y Juanma Sánchez, junto a los que pinchará «un amplio espectro de sonidos, desde el break al dance, pasando por música africana, ritmos deep tech y todo cargado de melodías y voces», con avances de temas inéditos hasta el momento.

La pandemia y sus restricciones han afectado especialmente al modo de vida de los DJs: un club es sudor compartido y la Covid-19 no está para experiencias de este tipo. Así que han cerrado sus agendas, habitualmente repletas con compromisos a lo largo y ancho del planeta, y están aprovechando los meses de parón para ahondar en su faceta como productores musicales y creando iniciativas como la de M.E.M.O., que reformulan sus objetivos.

Después del éxito de la primera sesión de United Evenings, con más de 1.000 personas conectadas, la nueva cita se celebrará este viernes, a partir de las 19.00 horas. ¿Dónde? Pues en esta web: www.whalebone.tv/memo/united-evenings-2. ¿Cómo colaborar? Muy sencillo: comprando claps, aplausos, los donativos que irán directamente a la citada ONG para la mejora de la vida de los niños en todo el mundo.

Electrónica

Alarcón es una leyenda de la electrónica nacional. Empezó tocando en un grupo de rap metal pero allá por el año 1994 se dio cuenta de que lo suyo era pinchar música de baile. Y no le ha ido mal: Carl Cox es fan de sus tracks, ha compartido cabina con un originator como Derrick May, le han remezclado Pig & Dan, sellos como Yoshitoshi o Bedrock reclaman sus producciones... Muchos, muchísimos galones.

Germán Brigante es otro clásico de la escena electrónica local con proyección internacional. No todos los días uno de los miembros más potentes de la escudería DFA, The Juan MacLean, elige uno de tus temas para una sesión radiofónica, ni tampoco la biblia de la cosa electrónica Resident Advisor te escoge como el artista número 56 de su balance anual, ni te licencian desde sellos básicos comos Defected o Saved o que un label como Get Physical publique tu primer larga duración.

Germán Brigante y Juanma Sánchez.

Los vampiros de la Costa del Sol seguro han disfrutado de los ritmos del marbellí Juanma Sánchez, un joven veterano habitual de la cabina de Olivia Valere y Plató 68, entre otras mecas malagueñas de la música de baile más sofisticada. El sello del inolvidable club berlinés Bar 25 avaló su propuesta y es habitual que le publica sus tracks de progressive evocador y mágico (escuchen y bailen su Inara: ocho minutos de viaje interior).