La Térmica apuesta por el contenido online en su programación de otoño

Mónica Cavallé, Arturo Díez Boscovich, Benedetta Tagliabue, Jesús Cimarro, Cristina Morales, Marta Sanz, Antonio Lucas y Mara Torres serán algunos de los invitados del otoño en La Térmica, que acogerá además exposiciones dedicadas a Marilyn Manson, Hiroshima y Nagasaki y una muestra online de la fotógrafa Susanne Junker

El centro cultural La Térmica regresa este otoño con más de 70 actividades con una fuerte apuesta por el contenido online. La oferta de cursos, exposiciones, conferencias, las actividades previas de un festival de literatura y cine documental y un seminario, como novedades, ponen de manifiesto la apuesta y el compromiso de la Diputación de Málaga con la cultura.

Mónica Cavallé, Arturo Díez Boscovich, Benedetta Tagliabue, Jesús Cimarro, Cristina Morales, Marta Sanz, Antonio Lucas y Mara Torres, serán algunos de los invitados a esta nueva etapa de La Térmica, a la que se podrá asistir "con las máximas garantías de seguridad, con una reducción del 65% en su aforo, siguiendo un protocolo diseñado específicamente que demuestra que la Diputación de Málaga está preparada para seguir ofreciendo lo mejor de la cultura a los malagueños". Así lo ha expresado el presidente de la Diputación, Francisco Salado, que junto al director del centro, Salomón Castiel, ha presentado la nueva programación que ha tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias derivadas por la propagación de la pandemia por Covid-19.

Salado ha hecho referencia al éxito de celebración durante el verano de algunos eventos culturales por parte de la Diputación de Málaga como es el caso de 'Los Jardines de La Térmica', un programa de música, teatro y cine al aire libre durante el mes de julio que contó con la participación de 1.250 personas y cuya recaudación de venta de entradas fue destinada a la asociación Bisturí Solidario.

Salado ha explicado que como novedad para la programación de otoño se estrena un nuevo formato de encuentros online a través de Facebook Live bajo el título de 'Diálogos en la red' por el que ya ha pasado la epidemióloga Margarita del Val, el biólogo del CSIC Fernando Valladares, y el científico Pere Estupiyà, y en los que el público podrá formular preguntas a través del canal de La Térmica en esta red social.

Nuevos nombres protagonizarán estos encuentros virtuales como Mireia Sallarés, Ángela Sierra y además de los citados, Benedetta Tagliabue y Arturo Díez Boscovich.

La programación online se completará con la primera exposición online que realiza el centro a cargo de la prestigiosa la modelo y fotógrafa Susanne Junker, que ofrecerá la muestra 'De afuera dentro' exclusivamente online, como parte del proyecto ID-Identity, formada por retratos de personas mientras se maquillan delante de una cámara, sin verse.

Las exposiciones siempre cuentan con un peso importante en la programación de La Térmica con muestras inéditas en el país. La muestra estrella de este trimestre será la del fotógrafo Perou con Marilyn Manson como protagonista, con imágenes que tomó al artista desde 1998 (del 23 de octubre al 22 de enero).

En octubre también se inaugurará la exposición 'Hiroshima y Nagasaki: cultura y paz' (del 2 de octubre al 8 de diciembre) en la que se muestra el trabajo de Toñi Guerrero, que gracias a encuentros con supervivientes (hibakushas) y con jóvenes habitantes de estas ciudades, pudo fotografiar a miembros de diferentes generaciones que muestran el cambio de mentalidad de los japoneses.

Tras los meses de primavera y verano, se retoma el programa de Creadores 2020, como ejemplo de compromiso con los artistas emergentes que residen en La Térmica y llevan meses preparando sus trabajos. Abel Jaramillo, Colectivo García Fernández, Antonio Montesinos, Delia Boyano, Jorge Isla y Virginia López-Anido son los participantes cuya exposición se inaugurará el 6 de noviembre.

Otro de los platos fuertes de la programación será el seminario 'La cultura en las ciudades', que será presencial pero también podrá seguirse por el canal de Youtube del centro durante los días 25 y 26 de septiembre. Vicente Hernández (Saatchi España), Isabel Fuentes (CaixaForum Madrid), Nadia Arroyo (Fundación Mapfre), Javier Pomar (experto en branding cultural), y periodistas como Laura Revuelta (ABC), Pablo Bujalance (Málaga Hoy), Antonio Javier López (Sur) y Fernando Díaz de Quijano (El Cultural) serán algunos de los invitados de este fin de semana.

Durante el mes de octubre, concretamente los días 29, 30 y 31, La Térmica acogerá el preámbulo de la primera edición del nuevo Festival DOC DOC 2021, una cita que propone abrir un diálogo entre la literatura y el cine documental con tres jornadas de documentales inéditos y mesas redondas con Manuel Jabois, Antonio Orejudo, Cristina Morales y Marta sanz, Antonio Lucas, Mara Torres y Eva Díaz Pérez.

Por otra parte, volverá el ciclo 'Fashion Meets Málaga' del 20 y 21 de noviembre en La Térmica. Coordinado por Charo Mora, mantiene su formato con tres documentales (Crazy about Tiffany's, Out of fashion y Suited) y tres mesas redondas guiadas por Patricia Soley-Beltrán.

Para el ciclo de gastronomía 'Cocinando en La Térmica', el chef José Carlos García, llevará a su público al Café de París (C. Vélez-Málaga, 8. Málaga) y Diego René al Beluga (Plaza de las Flores, 8. Málaga).

Asimismo, se retomarán los encuentros con artistas con Javier Ruibal y su 'Galanura, duendes y minaretes' (29 de septiembre) y El Kanka y 'El arte de volar sin quejarse' (21 de octubre), en el ciclo 'Rango vocal'.