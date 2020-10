Breve enciclopedia musical para peques

Cultura musical e igualdad entre hombres y mujeres. Estas son las ideas que han dado origen a Rock and Colors, una colección creada por la malagueña Ana Ramos, más conocida como Ana Musiclover. Se trata de un par de libros, que ya están en preventa, para aprender sobre música desde los años 60 hasta la actualidad mientras se fomenta la equidad de género.

Rock and Colors está pensada para niños, pero también es válida para adultos. Los más pequeños pueden colorear artistas icónicos a la vez que descubren sus hazañas, entretanto los padres tienen la oportunidad de repasar la historia de algunos de los grandes nombres de la música popular (26 en cada libro).

«Yo no tengo hijos, pero sí que tengo sobrinos y veía que la música que más escuchaban era reguetón. He pensado que las nuevas generaciones deberían conocer a artistas que han sido claves en la historia de la música. De ahí también surgió la necesidad de dar una igualdad al hombre y a la mujer en esta industria. Por ello, cada libro cuenta con la misma cantidad de voces masculinas y femeninas. En total, entre los dos libros son 26 mujeres y 26 hombres. El azul empieza por Amy Winehouse y el amarillo empieza por Avicii», detalla la autora.

Abecedario



Cada libro es un abecedario ilustrado de la A a la Z de cantantes y grupos de música, donde por cada letra se alterna un hombre y una mujer. La colección aporta datos fundamentales sobre quiénes eran o son los artistas, qué géneros musicales dominaban, curiosidades, canciones y disco imprescindible.

«Los más difíciles de describir han sido The Beatles. Me han faltado cuatro o cinco páginas para ellos, pero la idea es que los padres tengan una excusa con esta colección ilustrada para sentarse con sus hijos y contarles más cosas. En el libro vienen algunas, pero hay mil historias más. Creo que Rock and Colors ayudará incluso a fortalecer los lazos familiares», señala la también cantante y actriz.

España, Rusia, Australia, Panamá, Colombia, Brasil, Italia, Filipinas, Perú, México, Argentina, Croacia y Chile.

Ramos explica dicho toque de multiculturalidad: "La manera que encontré de dárselo fue que cada ilustración fuera diferente. He dado con los artistas a través de la magia de las redes sociales. Cada vez que buscaba un ilustrador, pensaba en un cantante y se lo proponía. Los que más me costaron fueron los dibujantes de Queen y de The Rolling Stones porque considero que tienen características faciales difíciles de plasmar».

Los libros salen a la venta el 15 de octubre y se podrán comprar por Amazon o en librerías independientes, ya que se trata de una autopublicación. «Quería tener libertad total a la hora de hacer los dibujos y elegir los artistas. Estoy muy contenta con el resultado. Yo he intentado que ahora hubiera mucha variedad de género, porque la palabra rock se refiere a una expresión que significa ¡Cómo mola! Para 2021 ya habrá la segunda parte y será un poco diferente», avanza la emprendedora malagueña.

La autora ha logrado su objetivo porque Rock and Colors constituye la oportunidad perfecta para sumergir a los más pequeños en géneros como el pop, el jazz o el reggae, así como para enseñar la importancia de alcanzar la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad.