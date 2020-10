Un joven escritor con banda sonora propia

Para precocidad con la lectura, el caso de Jaime Delgado Centeno (Málaga, 1996), que antes de empezar a juntar letras en clase, «me esforcé en leer para poder leerle los enunciados de los problemas a mi hermano mayor», cuenta.

Con el paso del tiempo, por la vida de este vecino de El Palo desfilarían clásicos como los tebeos de Mortadelo y Filemón o la saga completa de Harry Potter, «casi a libro por día».

Pero el libro que le cambió la vida fue 'El Talismán', de Stephen King y Peter Straub. «Ahí me di cuenta de que realmente me encantaba leer; era la primera vez que me sumergía en un mundo, fue una experiencia transformadora», explica.

No es de extrañar que con esos antedecentes, hace dos años convirtiera un relato corto que escribió a los 13 años en su primera novela, de unas 400 páginas, 'El vergel escarlata', primera parte de una trilogía de la que acaba de publicar ya la segunda entrega, 'El ascensor áureo', todas en Amazon. Sus obras, por cierto, las firma como Jaime Del Cen, jugando con sus dos apellidos.

«Las novelas son una fusión de géneros, principalmente aventuras, misterio y acción con una pincelada de fantasía que transcurren en un mundo ficticio», detalla .

Como curiosidad, el joven cuenta que uno de los motores para ponerse a escribir la trilogía fue un curso de la carrera de Marketing -que acaba de concluir este año en la UMA- en el que abundaban «muchas asignaturas de economía y contabilidad que se alejaban un poco de mi rama».

La aridez de estas materias la contrarrestó con sus dotes para la narración porque como reconoce, «aunque desde el punto de vista de la forma no soy un gran escritor, a la hora de los contenidos sí tengo una historia que contar, por mi vida tengo una serie de experiencias que sabía que iban a conectar con la gente».



Esta conexión pudo comprobarla por todo lo alto con 'La canción del torrente', que publicó el año pasado y que narra la historia de un músico, «pero sobre todo habla de la creatividad personal. En cierto sentido ha sido casi terapéutico», confiesa.

Además, como detalla con una amplia sonrisa, «durante 36 horas la novela fue número uno en su categoría de juvenil de música, superó al libro de un participante de Operación Triunfo».

Música novelesca

Y de notas sabe también Jaime Delgado o Jaime Del Cen, porque ha compuesto música para dos de sus novelas, una 'banda sonora' que puede escucharse en Youtube. Músico autodidacta, el malagueño cuenta además que ya ha compuesto dos discos acústicos y otro de rock.

Las portadas de sus tres libros, a propósito, también son diseño de su autoría. Además, Jaime Delgado cuenta que ha seguido un curso en internet del escritor de novela fantástica Brandon Anderson, «que me dio un par de consejos que fueron superclaves».

Con este bagaje, acaba de embarcarse ya en el final de su trilogía, una obra que ya tenía muy planificada.

Y aunque reconoce que tiene los pies en la tierra y es consciente de la dificultad de vivir en nuestro país de los libros, a este joven malagueño le encantaría en el futuro poder compaginar su trabajo con su pasión por escribir.

Jaime Del Cen, un escritor malagueño cargado de ilusión y de historias.