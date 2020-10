Vicente Almenara recopila en 'La Señal' sus columnas de La Opinión

El periodista Vicente Almenara ha recopilado en un libro que acaba de ver la luz las cien columnas dominicales que ha publicado en los dos últimos años en La Opinión de Málaga. El volumen (El Sol Editorial) se titula como su sección, La señal, con el subtítulo de "España en los tiempos del virus" y se acompaña de ilustraciones de Catalina Coronado. El prólogo es obra de Miguel Ruiz Montáñez, escritor y director general de la EMT, que destaca la capacidad de Almenara de elegir los asuntos de sus columnas y el alto nivel de información que siempre posee.

Almenara (Ceuta 1957), doctor en periodismo, profesor en la UMA y director de una empresa de comunicación, asegura que estos textos "no son solo políticos, ni mucho menos, también sirven de retratos de esta época que nos ha tocado de personajes y tipos sociales inmersos en su devenir y del descreimiento del propio autor". A su juicio, sus textos se hacen eco de "la metástasis económica, política y social que nos ha tocado vivir". Y lo hacen, como él mismo señala, no solo a través de la llamada "escritura de conciencia", esto es, el flujo de datos e información, sino también en forma de relatos, que eso son últimamente sus columnas, historias breves de ficción inspiradas en la realidad. "Que el lector dirá si superan o no a los acontecimientos".

Otra de sus preocupaciones es denunciar la destrucción generalizada de valores que los movimientos identitarios políticamente correctos vienen socavando".

Vicente Almenara, especializado en asuntos de espionaje y seguridad, que fue director del Diario de Ceuta, ha trabajado en numerosos medios y publicado diversos libros de muy variada temática, entre ellos 'Morir por Andalucía'. Fue Premio Nacional de Libertad de Expresión por la Union de Periodistas de Madrid en 1983.