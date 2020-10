Fancine contará con cuatro cintas de animación para su 30 aniversario

Un fotograma de 'The Old Man'.

El Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga (Fancine) celebrará su trigésima edición entre el 11 y el 19 de noviembre en el Albéniz y otras sedes universitarias (Rectorado, Contenedor Cultural y Paraninfo). Uno de los pilares de la cartelera del certamen está centrado en la animación, dicha sección llamada 'Ánima Zone' contiene un cuarteto de títulos provenientes de Corea del Sur, Japón, Estonia y Estados Unidos.

La primera de las propuestas que hace el certamen es 'Beauty Water' (coreana). Se basa en una mujer estancada en su vida laboral y personal debido a su aspecto. Este filme del director Cho Kyung-hun supone una crítica a los estándares de belleza femeninos y el mundo de la cosmética mezclando terror, drama y una cuestión social. Esta historia nació como parte de 'Tales of the Unusual', la antológica webserie animada de terror creada por Oh Seong-dae, según ha informado Fancine en un comunicado.

'Hello World' (Japón) forma parte de esta sección transportándonos al Kyoto de 2027 donde el protagonista recibe la visita de su yo de 10 años para avisarle de que debe salvar a la que será su futura novia . Se clasifica como drama romántico y su director Tomohiko Itô es conocido por animes como 'Silver Spoon', 'Sword Art Online' o 'Erased'.

La producción estonia por la que apuesta 'Ánima Zone' es 'The Old Man Movie', filme que ya ha participado en festivales como Fantasía o Sitges. Pertenece al cine con animación 'stop motion'(animación fotograma a fotograma) y su trama trata de reflejar el choque generacional y cultural que se da entre abuelos y nietos. "El 'viejo hombre' que da nombre a la cinta es un granjero que se reencuentra con sus nietos de la ciudad y, en un intento de hacerles apreciar la belleza de vivir en el campo, los niños acaban dejando libre la preciada vaca del viejo, a la que deben recuperar antes de que explote" presenta Fancine en su web.

El broche final proviene de Estados Unidos con 'To Your Last Death' del director Jason Axinn. Esta película de terror y acción animada para adultos contiene una trama donde se presenta a la única superviviente de un brutal ataque que destruyó a sus hermanos, la cual tienen la oportunidad de revivir el incidente armada con el conocimiento previo de los hechos.

Los filmes que componen la sección 'Ánima Zone' se podrán ver en las salas del céntrico cine malagueño Albéniz.