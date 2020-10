La Térmica acoge una exposición de Perou sobre Marilyn Manson

El fotógrafo británico Perou, uno de los grandes retratistas internacionales, muestra el resultado de lo que califica como sus "veintiún años en el infierno" junto al artista estadounidense Marilyn Manson en una exposición inédita a nivel mundial que se inaugura este viernes en Málaga.

"Es difícil tomar una mala foto a Marilyn Manson", ha admitido Perou en un vídeo enviado desde Londres, ante la imposibilidad de viajar a la inauguración de la exposición en el centro de cultura contemporánea La Térmica debido a las restricciones sanitarias por la pandemia impuestas por el Gobierno británico.

Explica que en la muestra están solo algunas de las muchas fotos que ha tomado durante este periodo a Manson, que quedaron recogidas el año pasado en el libro "21 Years in Hell: Manson/Perou", que incluía más de 350 imágenes y un texto con una "larga conversación nocturna" entre ambos en la que hablaron de sus recuerdos en esos años.

"Es la misma cantidad de años que llevo con mi esposa Lucy, porque la conocí el mismo año que a Manson. El tiempo pasa volando cuando te diviertes, y en un abrir y cerrar de ojos han pasado dos décadas", ha añadido un Perou que en el vídeo ocultaba su rostro con una máscara.

Pese al título del libro y de la exposición, el fotógrafo precisa que ese tiempo junto a Manson "no siempre fue malo", porque también pasaron "momentos realmente buenos y divertidos, pero a menudo se derramaron sangre, sudor y lágrimas".

Hay fotos tomadas en el estudio, otras en la carretera y algunas de gira, y Perou las ha instalado "deliberadamente" sin un orden cronológico y sin información sobre el año en que fueron tomadas para no distraer al espectador.

"Me preguntan si vamos a hacer otro libro juntos. Aunque he fotografiado a Marilyn Manson después de publicarse el libro, dudo que ninguno de los dos estemos vivos dentro de veintiún años", ha bromeado el fotógrafo británico.

Por su parte, el comisario de la exposición, Toni García, ha destacado la implicación que ha mostrado el propio Perou, que pidió los planos de la sala en la que está instalada y "decidió al centímetro lo que iba en cada pared".

La exposición se podrá visitar hasta el 22 de enero de 2021, de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, con un aforo reducido a 25 personas máximo en la sala, por cuestiones de seguridad.

La exposición

Las fotografías que se muestran en la exposición son retratos conceptuales y trabajos 'behind the scenes', o como relata de forma divertida Perou, "behind the obscene", haciendo referencia al imaginario estético de Marilyn Manson. El músico una de las figuras más destacadas de metal industrial, y sobre todo, un icono de la cultura popular norteamericana de los 90 en adelante.

La muestra surge tras la creación de un libro a cargo de Reel Art Press que contiene más de 350 fotografías del músico, todas realizadas por Perou. La gran mayoría de las que se exponen en La Térmica no se han visto nunca antes publicadas en papel, y ninguna de ellas se ha expuesto antes en una muestra fotográfica.

La exposición cuenta con 30 fotografías de gran formato y una quincena de vinilos con simbología creada por el fotógrafo, y con fragmentos de citas de ambos artistas sobre su estrecha colaboración estas dos últimas décadas. En la sala se pueden apreciar imágenes que denotan el aprecio mutuo del uno al otro.

'21 años en el infierno', el título de la exposición en español, explora las giras internacionales de Manson acompañado por Perou, quién le realizó algunos de sus mejores retratos en directo en lugares como Moscú o Berlín, clubs nocturnos de Londres, o la propia casa del músico en Santa Mónica.

La muestra celebra esta estética visual compartida por ambos, que nace de la confianza de una relación profesional de más de 20 años. Algunas de las imágenes y los conceptos detrás de ella están inspiradas en Andy Warhol, David Bowie o David Lynch. Perou no sólo es la persona que más ha fotografiado a Manson, sino que consigue mostrar un lado más cercano detrás de la imagen de antihéroe que el músico siempre ha impostado. Algunas de estas imágenes muestran también la vulnerabilidad del cantante como centro de atención de situaciones controvertidas.

Encuentro con Perou

Una hora antes de la inauguración, La Térmica acogerá un encuentro a través de vídeo llamada en directo con Perou que, desde Londres, explicará el proceso de creación de esta exposición a partir de las 19.00 horas, presentada y en diálogo con Toni García. A este encuentro se podrá asistir de forma presencial en la Sala 001 y se podrá seguir por streaming en la web de La Térmica.

Perou conoció a Marilyn Manson en 1998 cuando lo fotografió para una portada de Pascua de la revista TimeOut. Hubo algunos años en los que no se hablaban entre ellos y, por lo tanto, no pudieron filmar juntos, pero en los últimos 21 años Perou ha regresado para fotografiar a Marilyn Manson una y otra vez, produciendo continuamente material nuevo y fresco, siguiendo la estela del artista transformador que Manson ha sido siempre.

"Generalmente no me gusta fotografiar a alguien más de una vez. Pero he podido hacerlo con Manson en muchas ocasiones porque cada vez es diferente", explica Perou.

"Probablemente todos los fotógrafos de bandas quieren estar en una banda. Siempre me he tenido un estilo muy particular a la hora de vestir y me gustaba ser el centro de atención. Algunas veces he tenido problemas por parecer más 'cool' que la figura que a la voy a fotografiar. Pero nunca he podido he podido ser más 'cool' que Manson" comenta Perou en la en algunos fragmentos del libro que originó esta exposición.

Biografías

Con sede en Inglaterra, Ralph Perou, fotógrafo británico de moda, retratos y música que también apareció como juez en Make Me a Supermodel UK y en la temporada 2 de American Make Me a Supermodel de Bravo TV, continúa trabajando para clientes internacionales y persigue proyectos personales para sí mismo.

Es considerado como uno de los mejores retratistas del mundo, y ha colaborado con artistas, bandas y personalidades como Al Gore, David Attenborough, Led Zeppelin, Coldplay, Damien Hirst, Gillian Anderson, David Beckham, Jay-Z, Missy Elliott, the Spice Girls, Tracey Emin y U2. Perou, que se identifica a sí mismo como un fotógrafo de personas, siendo el principal fotógrafo de Marilyn Manson desde 1998.

Toni Garcia Ramón (1971, Mataró). Periodista y escritor, ha trabajado para más de un centenar de medios de comunicación de seis países distintos, entre ellos el Wall Street Journal, Travel & Leisure, El País, Fotogramas, Icon, Vogue, RAC1, TV3, Esquire, Tapas, La Guía Repsol, El Mundo, Cinemanía o Serializados. Guionista de media docena de especiales para Movistar+ alrededor del universo de las series de televisión y autor de 'La guía definitiva de los autónomos' (Blackie Books). Responsable, junto a Oscar Broc del podcast Seriefobia, uno de los más escuchados de España; escogido podcast revelación de 2019 por Itunes. Durante más de 20 años cubrió más de 100 festivales de cine en todo el mundo para diversos periódicos y revistas, entrevistando a centenares de actores, actrices, guionistas y directores. Algunos de ellos/as aparecen en este libro.

Brian Hugh Warner (Canton, Ohio; 5 de enero de 1969), más conocido por su nombre artístico Marilyn Manson, es un cantante, compositor, actor, escritor, pintor y director de cine estadounidense, conocido por su personalidad e imagen controvertidas y por ser el vocalista y líder de la banda de metal industrial Marilyn Manson. Su nombre artístico se formó a partir de los nombres de la actriz Marilyn Monroe y del fallecido criminal sectario Charles Manson.

Manson es conocido principalmente por dos álbumes que publicó en la década de 1990: Antichrist Superstar (1996) y Mechanical Animals (1998). Su discografía se compone de diez álbumes de estudio, un álbum en vivo, un álbum recopilatorio, dos EPs, veintinueve sencillos, ocho sencillos promocionales, seis DVDs y cuarenta vídeos musicales.

La revista Hit Parader le colocó como el 44.º mejor vocalista de heavy metal y ha sido nominado a cuatro Premios Grammy. Ha aparecido en diversas películas y se dedica también a la pintura. Manson ha sido certificado por el IFPI como uno de los 100 artistas más exitosos de todos los, certificando 50 millones de discos vendidos en todo el mundo, de los cuales 4.500.000 fueron certificados solo en los Estados Unidos.