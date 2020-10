"Los conciertos en streaming es algo que ha llegado para quedarse"

El cantante y actor malagueño vuelve a los escenarios, tras meses de parón, y lo hace en su Málaga natal, de la mano de la Cochera Cabaret.Este periódico ha hablado con el artista sobre sus nuevos proyectos, su vida durante la pandemia y la crisis que vive el mundo de la cultura.

P¿Cómo es volver a su Málaga para pisar de nuevo los escenarios después de tanto tiempo?

R Muy bien, eso siempre es una buena noticia. Tal y como está la cosa y el mundo de la cultura, seguir llevando algo de música a la gente, y hacerlo en la Cochera Cabaret, un lugar al que tenía muchas ganas de venir, está bastante guay.

P ¿Lo echaba de menos?

RSí, se echa mucho de menos. Aunque he intentado no parar, solo cuando ha sido obligatorio, también he intentado sacar conciertos aunque sea con el aforo reducido. Hay que amoldarse a las circunstancias, pero a todos nos gusta visitar otros mundos a través de la música.

P ¿Ha sido la música su vía de escape durante este confinamiento?

R Para mí y para mucha gente, la música nos ha salvado. Y no solo la música, ampliándolo a la cultura, nos hemos dado cuenta de una evidencia de la que no éramos conscientes, y es que la cultura es un bien de primera necesidad; y que debe estar en la mesa cuando se hable del futuro de un país o de una región. Desgraciadamente, nuestras instituciones no están a la altura de las necesidades cuando se trata de cultura como algo fundamental.

P ¿Ha compuesto mucho durante la pandemia?

R Yo tengo una suerte enorme de que si me encierran en casa, y tengo una guitarra, ya no me aburro. Pero no he compuesto tanto, porque estaba trabajando en otros proyectos, durante la pandemia he decidido dedicar mi tiempo a otras personas, por ejemplo mandaba canciones a quien me lo pedía, y he intentado echar un cable donde podía. Cuando acabó el encierro ya me puse a componer.

P Durante la cuarentena, e incluso ya en la nueva normalidad, se han ha hecho muchos conciertos virtuales, pero ¿Cómo conecta con su público a través de una pantalla?

R Estamos aprendiendo, el streaming es algo que ha llegado para quedarse. Al igual que vivimos la revolución de los formatos, de CD al digital, ahora vamos a vivir una revolución en el soporte del directo. Las redes te permiten hacer eso y es un método de promoción estupendo, pero es un arma de doble filo porque no tienes ningún ingreso. Yo he estado barajando la posibilidad de hacer un concierto y añadir el streaming, pero también la audiencia tiene que tomar conciencia, no puedes hacerlo de manera gratuita y tienen que echar un cable.

P Tras el movimiento de Alerta Roja, en el que participó, y donde el mundo de la cultura pedía medidas urgentes. ¿Cómo ve el futuro del sector ante esta crisis sanitaria?

R A mí me pareció una buena iniciativa, que quería poner de manifiesto a este sector. Parece que solo somos los que damos la cara, pero hay muchas personas que viven de esto. Somos el 3 por ciento del PIB, generamos riqueza, pero desde hace mucho tiempo se nos está descuidando en nuestro país. Las regulaciones fiscales y laborales no tienen coherencia, necesitamos de las instituciones para poder estar bien, tranquilos y seguros, y sobre todo que nos respalden. Nunca nos manifestamos y se hizo de una manera limpia y bonita. Llega la pandemia y cerramos todo lo que tiene que ver con cultura, creo que no es lo adecuado. No ha habido brotes ni en conciertos, ni en teatros, hay que analizarlo, no tiene porque haber un contagio en un teatro.

P Volviendo a sus proyectos, tras el éxito de Kosta,¿Cómo es ser todo un ídolo en Finlandia?

R Es curioso que te reconozcan en un país como Finlandia, para mí, como actor, lo importante es poder hacer retos en otro idioma. Aprendí un poco de finlandés, aunque hablábamos en inglés en el set y la serie.

P ¿ Qué tal le acogieron ahí?

R Es un país que me gusta mucho, fui hace años y han sido experiencias muy agradables, he hecho amigos con los que mantengo el contacto.

P ¿Qué nuevos proyectos tiene entre manos?

R Ahora mismo el disco de Canciones para Salvarme, que sale en noviembre, me tiene absolutamente absorbido.Lo produzco y lo genero yo, así que es bastante lío. Hasta diciembre no levantaré cabeza pero ya hay cositas que empiezan a vislumbrarse en 2021 y también saldrá la segunda temporada de El Vecino, de Netflix.

P ¿Qué espera del concierto del 6 de noviembre, en la Cochera?

R Que sea un concierto muy íntimo, cercano, al que van a venir familia, amigos. Va a ser algo muy para nosotros, y tengo muchísimas ganas.



En corto



Ahora se están haciendo muchos reencuentros de series como Física o química o los Hombres de Paco, si pasase eso con los Serrano, ¿Volvería Marcos o ya es una etapa cerrada?

Sí, me encantaría. Sería muy bonito volver.

¿Si se tuviese que quedar con una canción se toda tu carrera?

Por mucho que diga una, la que marca mi vida y mi carrera siempre será Uno más uno.