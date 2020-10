Un álbum ilustrado con sabor andaluz

Las ilustraciones de Sergio Bimbo acompañan el texto de Fuentes publicado por Abresueños

«Esta es la fabulosa historia de un pequeñísimo fruto. Esta es la historia de Pepa». Y la de Andalucía, Jaén, su gente y los agricultores. Como señala el autor de 'La aceitunilla Pepa', el periodista y colaborador de La Opinión Emilio Fuentes, «más andalú que una aceituna no hay ná».

Su transformación, proceso y trabajo hasta lograr obtener el aceite de oliva es el hilo conductor de esta historia. Un álbum ilustrado que pretende emular las etapas por las que pasa una aceituna hasta ser aceite. Un relato aparentemente infantil pero que el autor defiende como más amplio. «No creo que sea solo para niños pequeños, la obra tiene muchas lecturas y registros».

La historia es un poco filosófica, la esencia debe prevalecer, a pesar de los cambios y las dificultades. Pepa no teme a dichos cambios, afronta con actitud positiva los vaivenes de la vida.

Su nombre no tiene razón de ser, a Emilio Fuentes le pareció sonoro: «No me imagino que se llamara 'la aceitunilla Bernarda».

Se define como un periodista al que siempre le ha gustado narrar: «Me siento identificado con escribir y contar historias». A Pepa nunca se había planteado publicarla hasta que por casualidad se le presentó la oportunidad de presentársela a la editorial Abresueños. «Les dije que tenía un relato que quizás les gustara, creía que podría resultarles original».

A Fuentes la lectura de cuentos infantiles le venía impuesta por norma. Dos cuentos diarios cada noche. La consecuencia de su incumplimiento suponía dormir menos horas, su hija Irene se encargaba de ello. El periodista se percató de que «todos los cuentos infantiles eran muy parecidos, no había variedad». Por esto ha querido hacer algo distinto. «No es la típica historia ñoña, lo infantil tiende a la ñoñería, a buscar el ideal».

Jienense de nacimiento y corazón, su historia no podía comenzar en otro lugar que no fuera su tierra. «Cuando fuimos a visitar a mi familia de Jaén, me quedé sin cuentos para leerle a mi niña por lo que me decidí a escribir sobre Pepa». La 'aceitunilla' rompió sus esquemas. «Nunca me había planteado escribir un relato de estas características». Con un padre vinculado al mundo del aceite y como 'jornalero' en su juventud: «Mi primer coche me lo compré con el dinero que había ahorrado de la campaña de recogida de aceituna». Por ello, el protagonista de su historia no podía ser otro que el fruto que ha sustentado a su familia, y a tantas otras, en Andalucía. «La oliva es nuestra esencia cultural y gastronómica».

Alérgico al polen, Emilio conocía perfectamente el proceso realizado en el campo para la producción del aceite, «aunque los meses de primavera lo pasara un poco mal». No era el caso del ilustrador de su obra, Sergio Bimbo: «Me consta que se pasó días en el campo aprendiendo, capturando su esencia para poder reflejarla en sus trazos».

El periodista califica su trabajo como «pequeñas obras de arte» y resalta su minimalismo y habilidad para perfilar los detalles. El desarrollo editorial del proyecto duró aproximadamente un año y medio, retazos y piezas conectados durante este periodo por Alicia Muñoz, la editora técnica del proyecto. Emilio Fuentes considera que «el trabajo de la editorial ha sido brillante».

Si «el mundo es un lugar maravilloso cuando se observa a través de los ojos de la aceitunilla Pepa», la mente de Emilio no deja indiferente a nadie. «Tengo un pensamiento un poco infantil, se me ocurren cosas raras y curiosas todo el tiempo», admite.

En un paseo por el campo, este periodista se imagina el rostro de las gotas de agua y ve a los tractores como historias. Asegura que «se está viniendo arriba» y no cree que este sea su último proyecto de este estilo, «quién sabe, el siguiente podría ser un aguacate o un mango».

'La aceitunilla Pepa' contiene una ilusión más bien emocional por parte de Emilio: «Lo que me importa es el 'feedback' del público, eso no tiene precio». Lo que sí que lo tiene es este álbum ilustrado, que saldrá a la venta el 3 de noviembre, por 14,35 euros.