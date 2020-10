Javier Castillo, el malagueño del millón de ejemplares

"Os aseguro que tengo la sensación de estar volando y me siento tan incapaz de articular palabra que creo que me va a costar un tiempo asimilar este sueño y este viaje, del que siempre formaréis parte". Así ha anunciado el escritor malagueño Javier Castillo que ya ha despachado 1 millón de ejemplares de sus cuatro novelas hasta el momento, incluyendo la reimpresión de la sexta edición de la última, 'La chica de nieve'. "Familia, estaré siempre aquí para vosotros: en cuerpo y alma, en palabras y párrafos, para cuando necesitéis, aunque sea por unas horas, perder la cordura a mi lado. Hoy, más que nunca, ¡un millón de gracias!", aseguró el exasesor financiero a sus numerosos seguidores en las redes sociales.

Recordemos que a principios de marzo el autor se vio obligado a suspender el estreno de su nuevo libro en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid por la expansión del coronavirus. El autor de bestsellers entonces su fe absoluta en sus lectores: sabía que incluso en plena pandemia le respaldarían y se sumarían a su nueva aventura. Y así lo han hecho. Ni la Covid-19 ha logrado frenar el ascenso del escritor español de moda, que se lanzó al ruedo literario autopublicándose su primera novela, 'El día que se perdió la cordura' (2014), a través de internet.

La de Javier Castillo es una literatura abiertamente comercial, que busca enganchar al espectador con intrigas repletas de giros y romance apasionado. La fórmula de este exasesor financiero que preparó su primer libro durante sus trayectos laborales del Cercanías Fuengirola-Málaga sigue siendo ganadora. A sus treinta y pocos, el malagueño puede presumir de presentar una novela a lo grande, como se suelen hacer los estrenos cinematográficos, en los Cines Capitol de Madrid; o de firmar durante más de 10 horas en la Feria de Sant Jordi. Porque él es un escritor con fans, a los que cuida y mima especialmente, compartiendo detalles de su vida personal (su mujer y sus hijos copan muchos de sus posts en Instagram) a través de sus cuentas en diferentes redes sociales. Sabe que sus historias, sí, pero también ellos, los que se apasionan leyéndolas, son la razón de su éxito.

Por eso, hay un miedo a no defraudar que intenta mantener a raya. «Trato de convertir el miedo en ilusión. Como sé que hay muchísima gente esperando un libro mío, me digo que tengo que escribir con más ganas aún. Es más difícil escribir pensando que no hay nadie que te vaya a leer», asegura el malagueño, quien, literalmente, no para: ha firmado para que Deaplaneta y Globomedia (The Mediapro Studio) lleven a televisión sus primeras dos novelas, El día que se perdió la cordura' (2017) y su secuela, 'El día que se perdió el amor' (2018), y anuncia nuevo libro para el 2021.