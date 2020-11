Pablo Alborán retrasa la salida de 'Vértigo' por el avance del Covid-19

La situación actual de la pandemia en España unida a las fuertes restricciones que han adoptado las distintas comunidades autónomas para frenar el avance del coronavirus ha motivado que se retrase algo más de un mes la salida a la venta del nuevo disco de Pablo Alborán, 'Vértigo'. El quinto álbum de estudio del artista malagueño iba a ver la luz este viernes, 6 de noviembre. Los 'alboranistas' tendrán que esperar hasta el próximo 11 de diciembre para adquirir lo que se espera que sea uno de los grandes lanzamientos musicales de este 2020.

Para ir abriendo boca sobre este nuevo proyecto el artista desveló ayer el tercer adelanto del álbum, 'Corazón descalzo'. Junto a sus seguidores en un directo de la red social Instagram, el propio artista explicó que es la primera canción que escribió para el disco y que se vio inspirado por "el miedo que podemos sentir todos de que no nos quieran cuando las cosas no están bien".

"Cuando no todo es de color de rosa, es cuando realmente la gente te demuestra que el amor es de verdad. Ya no solo el amor de pareja, sino el de amistad, de familia, en el trabajo€ El querer a las buenas y a las malas", ha explicado el artista.

Sobre el nombre de su nuevo trabajo, Alborán aclaró que se titula así "porque amar da vértigo, que no te quieran da vértigo, el momento que estamos viviendo da vértigo; por otro lado, si no sientes vértigo,es que no estás vivo".

Este tema se une a los dos anteriores avances del nuevo disco: 'Si hubieras querido' y 'Hablemos de amor'. En total 'Vertigo' contará con un 'tracklist' formado por 11 temas y tomará el relevo a 'Prometo' (2017). El trabajo se editará en varios formatos, incluido en vinilo de 180 gramos y una edición limitada y numerada (también firmada para las reservas con antelación) llamada "box deluxe" que contendrá varios extras, incluida una mascarilla con la imagen del álbum, según ha anunciado la discográfica en un comunicado.