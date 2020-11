"Nuestras influencias son clásicas pero nuestro disco suena al 2020"

La Trinidad dejó de ser solo un barrio de la ciudad para sonar cada vez con más fuerza en el panorama indie. Acaban de publicar su primer álbum, Edificios que se derrumban, en Sonido Muchacho, hogar de Airbag y Carolina Durante. Con un giro hacia sonidos más melódicos pero sin perder ni un ápice de su esencia urgente, el trío malagueño está en el punto de mira de la comunidad alternativa.

Recién llegados de presentar su LP debut en Madrid, dos tercios del grupo malagueño La Trinidad charlan con este periódico sobre Los edificios que se derrumban. Su primer disco sorprende con ritmos más melódicos, en el que se dan cabida desde baladas románticas hasta hits en clave de punk. Todo ello bajo su propio sello, manteniendo viva su esencia. Charlamos con Sixto y Carlos, dos vértices del triángulo (el otro es Jorge).

¿Cómo está siendo lanzar un disco en plena pandemia?

Sixto: Está siendo raro. Pero nos sentimos muy afortunados porque no todo el mundo puede permitirse en estas circunstancias sacar un disco.

Carlos: El disco estaba listo desde principios de febrero y pospusimos la publicación, nos quemaba ya en las manos. Al final terminamos enseñándoselo a nuestros amigos.

Sixto: Es lo que a nosotros nos mola: si el disco no les gusta a nuestros amigos chungo tema, ya puede ser un disco de oro que si no les mola a mis colegas... Teníamos un poco ahí el miedo de cómo iba a funcionar, no ha sido un lanzamiento normal pero está teniendo buena acogida.

¿Han notado esa falta de apoyo institucional que se viene denunciando desde el mundo de la cultura?

Carlos: Ojalá hubiéramos notado la falta de apoyo porque significaría que antes lo teníamos. No ha habido conciertos en 2020 ni al aire libre. Que vivimos en Málaga, joder, la ciudad del sol. Que se hagan conciertos en la calle no me parece nada descabellado. Aquí es que no se deja hacer cosas, es lamentable.

Sixto: La última licencia de una sala de conciertos que se repartió en Málaga fue en 1997. No puedes ni montar un concierto acústico en un bar, eso es lo que llevamos viendo aquí desde hace años. Luego Málaga es la ciudad de la cultura.. Mentira, aquí la gente no puede vivir de la cultura.

¿Cómo afrontan estas limitaciones a la hora de presentar su disco? Porque intuyo que el streaming no es una alternativa para La Trinidad.

Sixto: Lo último que estamos buscando es dar un concierto con la peña dándose de hostias en el público, eso sería el sueño húmedo. Con dar un concierto con la peña sentadita nos daríamos con un canto en los dientes. Hicimos un streaming y no vamos a hacer más. Yo es que no soporto el formato acústico, menos para un grupo como La Trinidad.

Carlos: Si ya dar un concierto con gente sentada y con mascarillas es raro, darlo delante de una cámara es todavía más marciano.

En este disco encontramos sonidos más melódicos y pausados, ¿alguna influencia que motive esos giros?

Carlos: En este disco es la primera vez que volcamos la influencia directa de The Smiths, por ejemplo, con las guitarras de Johnny Marr. De grupos españoles siempre referenciamos a Ilegales, sobre todo; también a Nacha Pop en su primera época... Vamos mezclando influencias pasadas con algunas más modernas, como algún guiño a Carolina Durante porque es imposible escapar de su influencia.

Sixto: Hay muchos grupos modernos que nos molan pero La Trinidad, a la hora de referenciar, poco o nada tiene que ver con la actualidad. Creo que hemos tenido la pericia de saber traer el disco al presente. A pesar de tener referencias clásicas, saber renovarlas y hacer que el disco suene a un disco de 2020 y no a uno de los 70.

Además, van a la yugular con el mensaje que quieren transmitir, frente a lo básico y lo vacío de las letras de hoy en día.

Sixto: Sí. El otro día Carlotta Cosials, de Hinds, nos dijo: «Joder, por fin gente que ha dejado de escribir la misma canción».

Carlos: Claro, ya no es tanto lo que cuentas sino cómo lo cuentas.

Sixto: Tejemos aristas a cosas que ocurren en nuestra ciudad, en el día a día, a veces de forma más poética y otras completamente crudas. Hablamos de situaciones cotidianas pero con dos dedos de frente, que el mundo es suficientemente complejo y duro como para no hacer referencia a estas situaciones.

El disco contiene temas muy dispares con los que puede identificarse cualquiera: el amor con Sensación extraña; la crisis generacional con España Invertebrada o la situación nacional con La clase media... ¿Es ésta una de las claves de su éxito?

Sixto: Nos gusta concebirlo así. Para este disco llegamos al estudio con una propuesta muy amplia de influencias. Tiene canciones que como subtema puede tener uno pero luego, a través de los versos, te lleva a otros lugares y es lo que hace que el disco sea más rico.

Carlos: Sí, en el grupo se juega mucho con lo explícito y al mismo tiempo con lo implícito. Por eso hay mucha gente que nos cuenta una cosa u otra de las letras y eso es lo bonito, encuentran un doble sentido que es el que ellos quieren que exista. Resignifican la obra y es lo que tú dices, yo creo que es parte de lo que le gusta a la gente

Ruinas es una forma perfecta de captar la atención. El hecho de que dure tan poco te incita a seguir escuchando el disco.

Sixto: Sí, lo has definido genial, está concebida como una intro corta.

Carlos: De hecho solemos tocarla la primera en los conciertos.

Sixto: Es un tema que no es una gran canción pero que en ese punto del disco, que es el inicio, funciona a la perfección. Desde el primer momento pensamos que esa iba a ser la intro del disco y de los conciertos. Es una forma de resumir pero al mismo tiempo no resume del todo el disco.

Te espero en el Moldava es un temazo también.

Sixto: Sí, estuvo a punto de ser el último single de hecho, antes que La clase media, pero cambiamos de opinión por hacer el tercer adelanto un poco más loco. Igual nos equivocamos y hubiese sido un pedazo de hit, de hecho es la que está funcionando mejor después de los singles. Es verdad que es una canción más oscura, es la que menos gracia me hace tocar en directo ya que habla sobre la pérdida de una amiga, pero al final está ahí, tienes que afrontarla.

Carlos: Sobre esa canción me llama la atención que es de las que más se ha reinterpretado. Muchas veces nos han hablado de ella como una canción de amor.

Sixto: Era un poco la intención, que pareciese una canción de ruptura,le tuve que dar una vuelta para que no sonara tan explícita.

Este año no se ha portado nada mal con La Trinidad, ¿qué planes tienen para 2021?

Carlos: Que nos dejen tocar, con mascarillas y distancia de seguridad. No hacer un pepino de gira pero poder hacer algo.

Sixto: El sello está encima de nosotros para grabar un EP. Dependemos mucho de cómo funcione el mundo pero como Sixto, y no como miembro de La Trinidad, me gustaría meterme de lleno a trabajar en un segundo disco porque sí me da más miedo.