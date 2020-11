Amaia anuncia que ha dado positivo en coronavirus y cancela sus conciertos

"He dado positivo en COVID, ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa". Así de directa ha sido Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017 para informar vía Twitter de su contagio de coronavirus.



La cantante, que no es muy activa en redes sociales y solo las utiliza para anunciar sus proyectos, ha escrito este miércoles un tuit confirmando su positivo en COVID-19 y la suspensión de sus próximos conciertos de Donosti que formaban parte de su gira por España para presentar su disco "Pero no pasa nada".





hola? he dado positivo en covid, ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa? estoy bien pero me da mucha pena porque no podré hacer los conciertos de donosti, que ya se habían aplazado por otro positivo... lo siento mucho y espero veros muy pronto??? — amaia (@amaiaromero) November 11, 2020

Las redes sociales no han tardado en acumular, lo que ha convertido a la cantante en tendencia de Twitter. "Cuídate mucho cariño", le decía Rozalén, mientras sus fans le mandaban mensajes de apoyo.porque no podré hacer los conciertos de Donosti", ha afirmado la artista, que lamentaba además que esos conciertos ya habían tenido que ser aplazados por culpa de la enfermedad al haber un caso de positivo dentro del equipo."Lamentamos comunicar que el concierto de Amaia de este domingo 11 de octubre en el Auditorio Kursaal cambia su fecha al 15 de noviembre ante un positivo por covid-19 detectado en el entorno del artista", decía el pasado 11 de octubre un comunicado del Kursaal, donde iba a cantar la joven.Ahora, con esta segunda cancelación, la cantante solo puede lamentarlo. "Lo siento mucho y", ha afirmado Amaia, que representó a España en Eurovisión 2018 junto a Alfred, y que había estado dando conciertos en la medida de lo posible.El mes pasado Amaia fue nominada a los Premios Grammy Latinos (19 de noviembre), donde aspira a hacerse con el galardón en la categoría de Mejor Vídeo Musical Versión Larga por el documental "Una vuelta al sol", disponible en Amazon Prime Video.