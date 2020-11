El malagueño Luis de Unzaga fue el primero en emplear el término "los Estados Unidos"

Los profesores malagueños Frank Cazorla y Rosa García Baena han descubierto en una carta escrita por George Washington en 1776 a su edecán Joseph Reed el primer documento que menciona a "los Estados Unidos de América", que además aparece escrito en la carta original en español, al referirse a cómo lo nombró el malagueño Luis de Unzaga y Amézaga (Málaga, 1717-1793), cuñado de Bernardo de Gálvez y por aquel entonces gobernador de La Luisiana, informa en una nota de prensa Frank Cazorla, que es coordinador de la Luis de Unzaga Historical Society.

En la carta en cuestión, George Washigton relata a Joseph Reed, su hombre de confianza y promotor de la bandera original de los EstadosUnidos, que acaba de recibir una "muy halagadora" carta de Unzaga y escribe que "He gives me the title of 'General de los Estados Unidos de Americanos" (Me otorga el título de General de los Estados Unidos Americanos).

Como explica el profesor Frank Cazorla, el mismo año de 1776, en la Declaración de Independencia se habla de "los trece estados unidos", y fue Unzaga el que los llamó "Estados Unidos Americanos", algo que agradó mucho al estadista norteamericano.

No es la primera vez que los dos profesores malagueños sacan a relucir el importante papel de Luis de Unzaga en la Guerra de Independencia americana. Como recuerda la nota, tras una década de investigación, los investigadores confirmaron que el gobernador malagueño fue el primero que coordinó la ayuda secreta, por medio de una red de espías entre Unzaga y Washington, para lograr el nacimiento de los Estados Unidos. La red pudo llevarse a cabo a través de una empresa familiar franco-español fundada por el propio Luis de Unzaga y su suegro, que también lo era de Bernardo de Gálvez.

La Luis de Unzaga Historical Society está tratando ahora de conseguir sin ánimo de lucro el reconocimiento a la ayuda española al nacimiento de los EEUU, mediante el hermanamiento de la ciudades de Málaga, Nueva Orleans y Bilbao, dado que Unzaga, aunque nacido en Málaga, tenía raíces vascas.

Hace un año, Frank Cazorla, Rosa García Baena y José David Polo presentaron en el salón de los espejos del Ayuntamiento de Málaga la biografía 'El gobernador Luis de Unzaga (1717-1793). Precursor en el nacimiento de los EEUU y en el liberalismo', dado que fue un pionero del librecambismo por el río Misisipi.